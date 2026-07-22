Paredes vs. Gavi en la "Velada del Año": la insólita propuesta de los campeones de España a Ibai Llanos tras el escándalo con Argentina

El empujón del volante argentino generó repercusiones internacionales y un desopilante reclamo al reconocido creador de contenido Ibai Llanos para el evento del fin de semana.

Ibai Llanos fue el destinatario de las bromas de los futbolistas en referencia al evento de boxeo. / archivo MDZ

El silbatazo final que consagró a España frente a la Argentina en el estadio de Nueva York no estuvo exento de momentos de máxima tensión. Consumada la derrota albiceleste, la frustración derivó en un duro cruce sobre el césped entre Leandro Paredes y el mediocampista español Gavi.

El incidente entre los mediocampistas se desencadenó segundos después de consumarse el resultado definitivo. Getty Images La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial y los videos de los espectadores. En las imágenes se observa al volante argentino empujar a su rival en mitad de cancha, un incidente que terminó con la expulsión del jugador surgido en Boca.

El insólito pedido de la Selección Española a Ibai Casi 24 horas después del cruce, la delegación española trasladó sus festejos a las calles de Madrid con un imponente escenario montado junto a la Plaza de Las Cibeles. Entre shows de Aitana y Arde Bogotá, los futbolistas recordaron el episodio con picardía.

Paredes vs Gavi en la Velada del Año Clarin En pleno festejo, varios integrantes del plantel se tomaron con humor el cruce físico y le hicieron un insólito pedido en vivo a Ibai Llanos. Los campeones propusieron formalmente organizar la pelea "Paredes vs. Gavi" para la séptima edición de La Velada del Año, el famoso evento de boxeo que reúne a personalidades de internet.