Paredes vs. Gavi en la "Velada del Año": la insólita propuesta de los campeones de España a Ibai Llanos tras el escándalo con Argentina
El empujón del volante argentino generó repercusiones internacionales y un desopilante reclamo al reconocido creador de contenido Ibai Llanos para el evento del fin de semana.
El silbatazo final que consagró a España frente a la Argentina en el estadio de Nueva York no estuvo exento de momentos de máxima tensión. Consumada la derrota albiceleste, la frustración derivó en un duro cruce sobre el césped entre Leandro Paredes y el mediocampista español Gavi.
La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial y los videos de los espectadores. En las imágenes se observa al volante argentino empujar a su rival en mitad de cancha, un incidente que terminó con la expulsión del jugador surgido en Boca.
El insólito pedido de la Selección Española a Ibai
Casi 24 horas después del cruce, la delegación española trasladó sus festejos a las calles de Madrid con un imponente escenario montado junto a la Plaza de Las Cibeles. Entre shows de Aitana y Arde Bogotá, los futbolistas recordaron el episodio con picardía.
En pleno festejo, varios integrantes del plantel se tomaron con humor el cruce físico y le hicieron un insólito pedido en vivo a Ibai Llanos. Los campeones propusieron formalmente organizar la pelea "Paredes vs. Gavi" para la séptima edición de La Velada del Año, el famoso evento de boxeo que reúne a personalidades de internet.
Aunque la propuesta no pasó de ser una broma típica de las celebraciones, la escena reflejó la fuerte repercusión que dejó el picante choque de la final entre ambos seleccionados.