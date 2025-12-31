"Soy la hermana de Ibai": la mendocina Abi Paulina Waiman y el parecido con Ibai Llanos que la volvió viral

"Te parecés más a Ibai que el propio Ibai"; "¿Ibai es igual a ella, o ella es igual a Ibai?"; "Fuera de juego, es igual a Ibai". Los comentarios se repiten una y otra vez debajo de los videos de Abi Paulina Waiman y funcionan como una sentencia colectiva: para miles de usuarios, el parecido con Ibai Llanos es imposible de discutir.

Lo que comenzó como una comparación espontánea en TikTok terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que cruzó fronteras. Desde la provincia de Mendoza , la joven empezó a acumular millones de reproducciones gracias a sus gestos, expresiones y reacciones que remiten de inmediato al popular streamer español, al punto de que muchos aseguran que es su "gemela".

La repercusión fue tal que incluso el propio Ibai reaccionó con humor a la similitud y bromeó públicamente con la idea de someterse a una prueba de ADN.

Con apenas 20 años, Abi ya concentra una comunidad en crecimiento en TikTok, donde suma 32,7 mil seguidores y sus videos acumulan más de 2,4 millones de me gusta.

En diálogo con MDZ Show, Abi Paulina Waiman habló sobre su parecido con Ibai Llanos y la popularidad que adquirió en redes sociales.

- ¿Qué fue lo más insólito que te pasó desde que empezó todo?

- Lo más insólito que me pasó fue que nunca pensé que me parecía realmente a Ibai. Yo pensé que solamente lo hacían por jugar, por una broma, pero después, cuando me hice las comparaciones en un video que se hizo viral, me di cuenta que tenían razón y que sí me parecía.

- ¿Cómo fue ese primer momento en el que viste que Ibai te había mencionado?

- Yo tenía mucha fe de que Ibai me iba a contestar. Yo decía "bueno, algún día me va a contestar", pero siempre pensé que iba a ser a través de un mensaje, no pensé que me iba a dedicar un video. La verdad, es que me sorprendió un montón, hasta me largué a llorar de la emoción. Fue una emoción increíble. La verdad es que ahora me encantaría conocerlo.

- ¿Qué te gustaría decirle hoy a Ibai si lo tuvieras enfrente?

- Lo abrazaría y le diría que lo quiero un montón, que hace un montón estoy tratando de contactarlo, de que nos juntemos, estaría muy emocionada. Le diría que hagamos videos para TikTok (risas), lo invitaría a comer, le preguntaría muchas cosas de su vida porque él es más grande que yo, él tiene 30 y yo tengo 20, entonces tiene más experiencia y hablaría de lo que ha aprendido, cosas muy personales le preguntaría.

- ¿Te da gracia o ya te cansa un poco la comparación?

- Al principio dije "qué raro que me digan así (Ibai) y no por mi nombre". Pero después entendí que realmente tenemos un gran parecido, literalmente soy la hermana de Ibai. Me lo tomé con humor, me da risa, me lo tomo muy bien, ya no me molesta. Siento que ya es algo mío. Me gusta que me digan "la hermana de Ibai".

- ¿Este episodio te despertó nuevas ideas o proyectos digitales?

- La verdad es que sí, me abrió una puerta enorme. Al principio, yo estaba haciendo cine, no me gustó. Después, me fui a teatro y me dio una libertad que no se puede explicar. Empecé a hacer más TikToks, empecé a hacer comedia, y a la gente le empezó a gustar mis videos. Veía que a la gente le gustaba cada vez más los videos de comedia. Me encanta hacer reír, es algo que es mío, me pone muy feliz. Y me hicieron esta comparación que yo pensé que yo decía "¿es verdad o mentira?", y me decían que era verdad. Entonces, yo empecé a hacer videos imitándolo y a Ibai le gustó. Siento que me abrió una puerta muy enorme. Siempre quise hablar en la calle, hacer videos, y antes no me atrevía a hacer cosas así. Estoy muy contenta y se que esto es solamente el principio.