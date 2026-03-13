Aseguran que Ester Expósito mantenía encuentros secretos con un famoso futbolista mientras salía con Nicolás Furtado

En medio de versiones que circulan en España sobre la vida sentimental de Ester Expósito , en las últimas horas surgió una información explosiva que vincula a la actriz con el futbolista Kylian Mbappé . Según trascendió, la relación entre ambos no sería reciente y habría comenzado cuando ella aún estaba en pareja con Nicolás Furtado .

El tema fue abordado en Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen entrevistó a Roberto Antolín, periodista español. Durante la charla, el cronista aseguró que la actriz habría mantenido contacto con el delantero mientras todavía estaba en una relación con el actor uruguayo.

"Atención a todos los portales porque lo que me han contado es terrible: la relación de Ester Expósito con Mbappé comienza cuando ella estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado ", sostuvo Antolín.

El periodista también brindó más detalles sobre el supuesto inicio del vínculo: "Ester y Kilian empiezan a hablar entre el 2021 y 2023 cuando ella estaba en una relación con el actor. En aquel momento ella hablaba con el futbolista francés y ya te digo yo que hasta quedaron en aquel momento para verse. Ester se veía a espaldas de Furtado con Kylian Mbappé ".

En ese contexto, el comunicador remarcó que la historia entre ambos no sería algo reciente. "La noticia es que la actriz engañó a Nico Furtado con el futbolista del Real Madrid. Repito, la relación no es de ahora y Ester siempre quiso tener un novio futbolista", afirmó Roberto.

Antolín también opinó sobre las posibles razones detrás del vínculo entre la actriz y el deportista, quien actualmente es una de las máximas figuras del fútbol europeo. "Ella sabe que de actriz a largo plazo no va a poder vivir y también hizo trabajos muy buenos, pero sabe Ester que la exposición mediática que le va a dar esta relación con Mbappé no se la va a dar nadie y ni hablar de nivel de vida porque estamos hablando del futbolista mejor pago en Europa", comentó el comunicador.

Por último, Roberto Antolín reveló otro dato que, según sus fuentes, habría sido clave en la ruptura de la pareja: "A mí me cuentan que incluso el detonante de la separación de Furtado y Ester fue esta relación que tenía ella con el futbolista francés. A mí me dicen que Furtado lo sospecha esto".