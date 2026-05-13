El picante cruce entre Roberto García Moritán y Pablo Duggan por la marcha universitaria

El exmarido de Pampita se cruzó fuertemente con Pablo Duggan luego de que cuestionó el video que subió sobre la marcha universitaria.

La marcha universitaria que se desarrolló en la jornada del día martes en diferentes partes del país tuvo una enorme repercusión. Diferentes figuras políticas y periodísticas salieron a opinar sobre el tema y esto provocó un durísimo cruce entre Pablo Duggan y Roberto García Moritán.

El exfuncionario de la ciudad de Buenos Aires cuestionó la marcha con un picante video: "La marcha no es por la educación: cuando Massa recortó $70.000 millones no dijeron nada. La plata está; lo que no quieren es rendir cuentas", escribió Roberto García Moritán junto al clip.

Esto provocó la reacción de diferentes usuarios y, por supuesto, del periodista de C5N, que no dudó en destrozar al exmarido de Carolina Pampita Ardohain: "Estudien! Si estudiás, no decís estas boludeces…", expresó el comunicador.

El picante cruce entre Roberto García Moritán y Pablo Duggan Captura de pantalla 2026-05-13 154655 Pablo Duggan y Roberto García Moritán totalmente enfrentados. Foto: X / @pabloduggan.

La respuesta del empresario no se hizo esperar y dejó en claro que tienen puntos de vista totalmente diferentes: "Si no te vendés, no cambiás de ideología de un día para el otro…".