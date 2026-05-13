Marley rompió el silencio tras el fuerte enfrentamiento entre Florencia Peña y Luis Ventura

El fuerte enfrentamiento entre Florencia Peña y Luis Ventura acaparó la atención de los portales y diferentes programas que cubren el mundo de la farándula. Todo surgió cuando la actriz se quejó de que Marley no se encontraba nominado a los Martín Fierro y de ahí en más fue escalando.

Finalmente, el conductor de Por el Mundo decidió romper el silencio ante la prensa y habló de la polémica del momento: "Fue un chiste, no entiendo por qué hacen tantas horas de aire con esto... Miles de veces fui nominado, miles de veces no y no pasa nada ".

Respecto a la frase de Luis Ventura sobre Florencia Peña , Marley dejó en claro que " hay que aggiornarse, hay cosas que ya no se pueden decir hoy en día … Creo que quiso hacerse el gracioso y le salió mal", sentenció con un gesto de seriedad y firmeza.

En el final de la nota volvió a hablar sobre el presidente de APTRA: "Me parece que hay que aggiornarse con los tiempos; me parece que hay chistes que uno hacía en una época que no se pueden hacer hoy en día y menos con un tema tan sensible".

La furiosa respuesta de Florencia Peña a Luis Ventura

Florencia decidió responderle a Luis Ventura de forma tajante: "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que recibió mi video, fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede mandar a una actriz a hacer videos por...".

Florencia Peña estalló contra Luis Ventura y ventiló un escandaloso dato: "Él mandaba a..."

Posteriormente, habló sobre las supuestas visitas a Casa Rosada a las que hizo mención Ventura y allí ventiló un fuerte dato sobre el periodista: "Yo nunca fui a golpear puerta a Casa Rosada, fui una vez a la Quinta de Olivos y bueno... Él también mandaba a abortar gente".