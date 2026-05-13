Marley rompió el silencio tras el fuerte enfrentamiento entre Florencia Peña y Luis Ventura
Marley dialogó con la prensa en medio del escándalo que se generó por la pelea entre la actriz y el presidente de APTRA.
El fuerte enfrentamiento entre Florencia Peña y Luis Ventura acaparó la atención de los portales y diferentes programas que cubren el mundo de la farándula. Todo surgió cuando la actriz se quejó de que Marley no se encontraba nominado a los Martín Fierro y de ahí en más fue escalando.
Finalmente, el conductor de Por el Mundo decidió romper el silencio ante la prensa y habló de la polémica del momento: "Fue un chiste, no entiendo por qué hacen tantas horas de aire con esto... Miles de veces fui nominado, miles de veces no y no pasa nada".
Marley rompió el silencio tras el escándalo entre Florencia Peña y Luis Ventura
Respecto a la frase de Luis Ventura sobre Florencia Peña, Marley dejó en claro que "hay que aggiornarse, hay cosas que ya no se pueden decir hoy en día… Creo que quiso hacerse el gracioso y le salió mal", sentenció con un gesto de seriedad y firmeza.
En el final de la nota volvió a hablar sobre el presidente de APTRA: "Me parece que hay que aggiornarse con los tiempos; me parece que hay chistes que uno hacía en una época que no se pueden hacer hoy en día y menos con un tema tan sensible".
La furiosa respuesta de Florencia Peña a Luis Ventura
Florencia decidió responderle a Luis Ventura de forma tajante: "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que recibió mi video, fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede mandar a una actriz a hacer videos por...".
Posteriormente, habló sobre las supuestas visitas a Casa Rosada a las que hizo mención Ventura y allí ventiló un fuerte dato sobre el periodista: "Yo nunca fui a golpear puerta a Casa Rosada, fui una vez a la Quinta de Olivos y bueno... Él también mandaba a abortar gente".