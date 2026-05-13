Semanas atrás, Gustavo Méndez confirmó en el programa de Moria Casán que Ana Rosenfeld , por pedido de Wanda Nara, decidió ponerle un bozal legal para que deje de hablar sobre ella y su familia. El periodista se enojó fuertemente y ahora se cruzaron en vivo en El Trece.

La defensora de la empresaria decidió charlar con Moria Casán y fue allí donde el panelista explotó por la cautelar impuesta que le limita el trabajo periodístico: "Teníamos la esperanza de que podíamos charlar de manera tranquila, pero la verdad es que Ana Rosenfeld está mintiendo . Me dice que hice un show; yo tengo una cautelar que no la tiene Yanina Latorre, Ángel de Brito... No la tiene nadie".

Luego de esto, Gustavo Méndez explotó y el silencio se adueñó del estudio: " ¡No se metan con mi laburo y con mi libertad de expresión! Este es mi trabajo, así que no mientan. No te la bancás, Ana, hablás mal de mí con otras personas y eso me llega ".

Ana Rosenfeld y Gustavo Méndez se cruzaron fuertemente por el bozal legal: "¡No te la bancás!"

Ana Rosenfeld, lejos de quedarse callada, arremetió sin filtro contra el panelista: "Lo que el señor está haciendo ahora es show porque en el expediente se presentó su abogado allanándose y aceptando la cautelar y diciendo que nunca más va a hablar de los hijos".

Captura de pantalla 2026-05-13 105521 Ana Rosenfeld y Gustavo Méndez se cruzaron fuertemente. Foto: captura de video / El Trece.

"Una cosa es lo que decís en la tele y otra cosa es lo que dijeron tus abogados en tu representación", sentenció la abogada de Wanda Nara, dejando en claro que miente sobre la situación judicial.