Ana Rosenfeld y Gustavo Méndez se cruzaron fuertemente por el bozal legal: "¡No te la bancás!"
El periodista se mostró furioso con Ana Rosenfeld tras el bozal legal que le impusieron y explotó en pleno vivo durante el ciclo de Moria Casán.
Semanas atrás, Gustavo Méndez confirmó en el programa de Moria Casán que Ana Rosenfeld, por pedido de Wanda Nara, decidió ponerle un bozal legal para que deje de hablar sobre ella y su familia. El periodista se enojó fuertemente y ahora se cruzaron en vivo en El Trece.
La defensora de la empresaria decidió charlar con Moria Casán y fue allí donde el panelista explotó por la cautelar impuesta que le limita el trabajo periodístico: "Teníamos la esperanza de que podíamos charlar de manera tranquila, pero la verdad es que Ana Rosenfeld está mintiendo. Me dice que hice un show; yo tengo una cautelar que no la tiene Yanina Latorre, Ángel de Brito... No la tiene nadie".
Luego de esto, Gustavo Méndez explotó y el silencio se adueñó del estudio: "¡No se metan con mi laburo y con mi libertad de expresión! Este es mi trabajo, así que no mientan. No te la bancás, Ana, hablás mal de mí con otras personas y eso me llega".
Ana Rosenfeld y Gustavo Méndez se cruzaron fuertemente en El Trece
Ana Rosenfeld, lejos de quedarse callada, arremetió sin filtro contra el panelista: "Lo que el señor está haciendo ahora es show porque en el expediente se presentó su abogado allanándose y aceptando la cautelar y diciendo que nunca más va a hablar de los hijos".
"Una cosa es lo que decís en la tele y otra cosa es lo que dijeron tus abogados en tu representación", sentenció la abogada de Wanda Nara, dejando en claro que miente sobre la situación judicial.