Feroz descargo de Alejandro Fantino contra la marcha universitaria: "Están marchando por sus put... privilegios"

La cuarta Marcha Federal Universitaria no solo dejó postales de cientos de plazas provinciales colmadas de personas, sino que también desató una batalla ideológica y de opiniones en los medios digitales. En una jornada marcada por el reclamo contra las políticas de Javier Milei, Alejandro Fantino utilizó su espacio en Neura para lanzar una crítica feroz que rápidamente se volvió tendencia.

Una multitud participó por la marcha en defensa de la Universidad Pública.

Lejos de validar el reclamo de rectores y estudiantes, Fantino puso la lupa sobre las desigualdades en el acceso a la educación superior. El conductor argumentó que, hoy en día, la universidad es "para un grupo" que tiene facilidades territoriales, mientras que los jóvenes del interior profundo enfrentan costos prohibitivos para trasladarse a los grandes centros urbanos.

"¿Cómo van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba, les rompen el traste con lo que cuesta vivir", señaló, utilizando ejemplos de localidades santafesinas y cordobesas para ilustrar su punto.

Sin embargo, el tono subió cuando pasó del análisis geográfico al ataque directo contra los manifestantes. "Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios", disparó sin vueltas. Para el periodista, el pedido de mayor presupuesto es una forma de manipulación emocional hacia la sociedad.

Marcha Universitaria Mendoza (33) Maru Mena

Fantino también se refirió a las quejas por el desfinanciamiento del sistema científico y las investigaciones de salud. Si bien apoyó que se invierta en la cura del cáncer, rechazó que se use ese argumento para evitar el ajuste en otras áreas. "No desfinancia, no. Vos la gastás en lo que se te canta", afirmó de forma contundente.

Banderas en la marcha universitaria Banderas en la marcha universitaria. MDZ | Juan Mateo Aberastain

Hacia el final de su intervención, el conductor apeló a un tono casi bélico para defender su posición frente a las críticas que suele recibir el oficialismo. "Nos venís a correr a nosotros con que somos los malos. Minga, la ponemos nosotros", lanzó.

Miles de personas asistieron a la marcha universitaria Miles de personas asistieron a la marcha universitaria MDZ | Juan Mateo Aberastain

Con referencias al psicoanálisis y una advertencia sobre no dejarse "comer el hígado" por el discurso opositor, cerró su extenso descargo exigiendo que las instituciones educativas se acomoden a sus ingresos, al igual que lo hace el resto de los ciudadanos. Mientras tanto, desde el escenario principal de la marcha, las autoridades universitarias denunciaban que el presupuesto actual apenas alcanza el 64% del valor que tenía a principios de 2023.