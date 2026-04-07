Lujo y relax: así es la impactante casa de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira por dentro

Tonos neutros y ventanales gigantes definen el hogar de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira. Mirá cómo es la casa de la pareja.

La vivienda que comparten Alejandro Fantino y Coni Mosqueira combina detalles clásicos con una impronta moderna, logrando un equilibrio entre sofisticación y calidez. Desde el frente, se destaca por el uso de materiales nobles y una arquitectura que busca integrarse con el entorno natural. Los grandes ventanales cumplen un rol central, ya que permiten una conexión directa entre el interior y el jardín, donde sobresale una amplia piscina.

En el sector exterior, además, se suma una galería semicubierta pensada para el descanso. Con techos de madera expuesta y luminarias realizadas con fibras naturales, el espacio aporta una atmósfera relajada en la que se fusionan lo rústico y lo contemporáneo.

Casa Alejandro Fantino y Coni Mosqueira Beltrán está a punto de cumplir 2 años. Instagram Fantinofantino. Casa Alejandro Fantino y Coni Mosqueira (2) La gran piscina de la casa de Fantino. Instagram Coni_mosqueira. En el interior, la casa sostiene una estética de lujo sin estridencias. Predominan los tonos neutros, especialmente en una gama que va del beige al gris claro, lo que refuerza la sensación de armonía. La suite principal sigue esa misma línea, con ambientes amplios, una decoración minimalista y especial atención en cada detalle.

Casa Alejandro Fantino y Coni Mosqueira (1) Una arquitectura que combina lo clásico con detalles modernos y mucha iluminación natural. Instagram Fantinofantino. El baño principal se presenta como uno de los espacios más destacados, con dimensiones generosas y una bañera independiente de diseño escultórico ubicada frente a un gran ventanal que permite disfrutar de las vistas abiertas, sobre todo al atardecer. La grifería en negro mate y los espejos con iluminación incorporada completan el estilo actual del ambiente.

Casa Alejandro Fantino y Coni Mosqueira 5 La vivienda también tiene una gran biblioteca. Instagram Fantinofantino. Con la llegada de su hijo Beltrán, la casa sumó un nuevo espacio adaptado a esta etapa familiar. El cuarto infantil mantiene coherencia con el resto de la vivienda, aunque incorpora elementos más lúdicos, como un mural de nubes en relieve con retroiluminación y el nombre del niño en letras de madera. El mobiliario, de líneas simples en tonos blancos, se combina con textiles suaves.