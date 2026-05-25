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Georgina Barbarossa

La fuerte pérdida que golpeó a Georgina Barbarossa y por la cual no pudo estar en su programa

Georgina Barbarossa no pudo estar presente este lunes en su programa debido a una dura noticia que golpeó a toda la familia.

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Georgina está pasando un triste momento.&nbsp;

Georgina está pasando un triste momento. 

Foto: captura de video / Telefe.

Georgina Barbarossa fue noticia en los últimos días por el histórico dúplex que selló su reconciliación con Moria Casán tras años de enemistad. La conductora se mostró muy feliz y en la previa comentó que no había podido estar con el celular debido a un momento difícil que pasaba su familia.

La estrella de Telefe sufrió la irreparable pérdida de Bechita, su cuñada y quien era hermana del Vasco, su marido. Georgina recibió la noticia el domingo 24 de mayo y finalmente fue despedida en el Cementerio de la Chacarita.

Por este motivo, Robertito Funes Ugarte la reemplazó en la emisión durante esta fecha patria: "Le mandamos un beso inmenso a Georgina. Tuvo la pérdida de su cuñada, a quien quería muchísimo, y está acompañando a su familia como corresponde".

Georgina Barbarossa perdió a su cuñada y por este motivo faltó a Telefe

La irreparable pérdida que golpeó a Georgina Barbarossa y por la cual se ausentó a Telefe

La conductora de Telefe compartió una sentida publicación para despedir a su cuñada y los seguidores le enviaron todas sus fuerzas en este complicado momento: "Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas. Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia".

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Georgina Barbarossa le dedicó un hermoso mensaje a su cuñada tras la muerte.

Georgina Barbarossa le dedicó un hermoso mensaje a su cuñada tras la muerte.

"Seguro que ahora se estarán tomando un vinito juntos. Te amo y te siento cerquita.. No te preocupes que yo voy a cuidar a Anainés, Nachito y Luni", expresó en el final del escrito Georgina.

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