La fuerte pérdida que golpeó a Georgina Barbarossa y por la cual no pudo estar en su programa

Georgina Barbarossa no pudo estar presente este lunes en su programa debido a una dura noticia que golpeó a toda la familia.

Georgina Barbarossa fue noticia en los últimos días por el histórico dúplex que selló su reconciliación con Moria Casán tras años de enemistad. La conductora se mostró muy feliz y en la previa comentó que no había podido estar con el celular debido a un momento difícil que pasaba su familia.

La estrella de Telefe sufrió la irreparable pérdida de Bechita, su cuñada y quien era hermana del Vasco, su marido. Georgina recibió la noticia el domingo 24 de mayo y finalmente fue despedida en el Cementerio de la Chacarita.

Por este motivo, Robertito Funes Ugarte la reemplazó en la emisión durante esta fecha patria: "Le mandamos un beso inmenso a Georgina. Tuvo la pérdida de su cuñada, a quien quería muchísimo, y está acompañando a su familia como corresponde".

Georgina Barbarossa perdió a su cuñada y por este motivo faltó a Telefe La irreparable pérdida que golpeó a Georgina Barbarossa y por la cual se ausentó a Telefe

La conductora de Telefe compartió una sentida publicación para despedir a su cuñada y los seguidores le enviaron todas sus fuerzas en este complicado momento: "Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas. Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia".