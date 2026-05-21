Revelan un polémico dato tras el dúplex de Georgina Barbarossa y Moria Casán
Ángel de Brito fue el encargado de contar una información muy potente tras el histórico encuentro entre Georgina Barbarossa y Moria.
Telefe y El Trece se unieron en un hecho histórico para la televisión argentina, ya que decidieron realizar un dúplex junto a Georgina Barbarossa y Moria Casán. Ambas no se dirigían la palabra desde hace años y finalmente se amigaron, generando una enorme revolución en redes.
"Me da mucha felicidad este reencuentro. No puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla", expresó Moria Casán en el inicio de la charla que unió a dos grandes canales de nuestro país. Por su lado, Georgina comentó que "para mí fue muy lindo encontrarnos. En una época estaba muy enojada y no te saludaba".
En medio del furor por este momento que vivió la televisión, Ángel de Brito compartió un dato que sorprendió a todos y que causó cierta polémica entre los diferentes usuarios. El conductor de LAM habló sobre el dúplex y fue contundente.
El fuerte dato que revelaron sobre el dúplex entre Georgina Barbarossa y Moria Casán
"Georgina anoche se arrepintió del dúplex, pensaba que estaba traicionando a su marido. La convencieron", subrayó el periodista a través de su canal de difusión que tiene en la red social Instagram.
Matilda Blanco fue una de las primeras ángelitas en reaccionar a este dato y fue contundente: "Uhhhh", escribió citando el mensaje que había enviado el conductor de canal América. La Barby, otra de las integrantes de LAM, comentó una cara de asombro total.