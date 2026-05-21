Revelan un polémico dato tras el dúplex de Georgina Barbarossa y Moria Casán

Telefe y El Trece se unieron en un hecho histórico para la televisión argentina, ya que decidieron realizar un dúplex junto a Georgina Barbarossa y Moria Casán . Ambas no se dirigían la palabra desde hace años y finalmente se amigaron, generando una enorme revolución en redes.

" Me da mucha felicidad este reencuentro . No puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla", expresó Moria Casán en el inicio de la charla que unió a dos grandes canales de nuestro país. Por su lado, Georgina comentó que "para mí fue muy lindo encontrarnos. En una época estaba muy enojada y no te saludaba".

En medio del furor por este momento que vivió la televisión, Ángel de Brito compartió un dato que sorprendió a todos y que causó cierta polémica entre los diferentes usuarios. El conductor de LAM habló sobre el dúplex y fue contundente.

"Georgina anoche se arrepintió del dúplex, pensaba que estaba traicionando a su marido. La convencieron", subrayó el periodista a través de su canal de difusión que tiene en la red social Instagram.

Matilda Blanco fue una de las primeras ángelitas en reaccionar a este dato y fue contundente: "Uhhhh", escribió citando el mensaje que había enviado el conductor de canal América. La Barby, otra de las integrantes de LAM, comentó una cara de asombro total.