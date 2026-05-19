La dura decisión de Georgina Barbarossa tras perder contra Wanda Nara en los Martín Fierro: "Falta de respeto"

El escándalo por la terna a Mejor Conductora Femenina en los Premios Martín Fierro 2026 sigue sumando capítulos explosivos, y esta vez la protagonista es nada menos que Georgina Barbarossa . Tras perder la codiciada estatuilla a manos de Wanda Nara, la histórica actriz y presentadora no aguantó más y lanzó un durísimo descargo donde dejó en claro su profundo malestar con la industria televisiva.

Durante una entrevista en Hola Baby, el programa radial que conduce Baby Etchecopar, Georgina se sinceró sobre lo que sintió en la gran noche de la televisión y sorprendió a todos al revelar la tajante decisión que tomó respecto a los premios entregados por la entidad que preside Luis Ventura.

Lejos de cargar las tintas exclusivamente sobre la mediática conductora de MasterChef, Barbarossa dejó en claro quiénes son los verdaderos destinatarios de su enojo. "¿Nos tenemos que enojar con Wanda Nara? Yo estoy enojada con APTRA y con la gente de Telefe, de última", disparó de entrada, marcando la cancha incluso frente a las autoridades de su propia señal.

Sin embargo, el verdadero bombazo llegó segundos después, cuando la actriz confirmó que se baja definitivamente de la fiesta máxima del espectáculo argentino. "Te digo una cosa que no lo dije 'no voy a ir más', te juro por Dios. Porque es una falta de respeto" , sentenció con evidente frustración ante los micrófonos.

"Hace 27 años empecé"

georgina barbarossa joven Georgina Barbarossa de jvoen. Archivo MDZ

Para fundamentar su indignación, Georgina hizo un repaso de su extensa carrera y destacó el inmenso esfuerzo que le requiere liderar las mañanas de la televisión abierta, marcando un sutil pero claro contraste con el perfil de otras figuras que resultaron premiadas.

"Hace 27 años empecé a conducir, en el año 97. Yo vengo del teatro, soy del teatro como vos, y aprendí un montón de cosas. Estos cuatro años, van a ser cinco que estoy conduciendo a la mañana, lo hacemos con mucho éxito, es un programa con mucho rating, la gente nos escucha y nos elige", remarcó Barbarossa.

En esa misma línea, la figura de Telefe hizo hincapié en la autoexigencia y el trabajo invisible que conlleva estar al frente de un magazine en vivo todos los días: "Para mí fue tener que informarme y aprender un montón de cosas, porque yo no soy periodista, soy actriz. Entonces tengo que estar informadísima, leyendo y viendo noticieros, noticias y diarios de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad", concluyó de manera letal.