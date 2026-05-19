Tras confirmarse las próximas demandas: Viviana Canosa se ausentó de su programa y este fue el motivo

La paz judicial llegó para los famosos involucrados en la grave denuncia por trata que Viviana Canosa instaló en los medios hace un año, pero la calma se transformó en un escenario de próximas demandas. Con la causa archivada por falta de pruebas, el escenario ahora se invirtió: el foco está puesto en la contraofensiva legal que planean las figuras que fueron blanco de las sospechas de la periodista.

Tras conocerse la resolución, informada inicialmente por Ángel de Brito, la respuesta de los damnificados fue inmediata. Lizy Tagliani fue una de las más tajantes al confirmar que no dejará pasar la situación. La conductora inició una demanda penal y continuará con la civil: "Ella pagó su multa... después de la parte penal, nos vamos a la parte civil que es por calumnias e injurias".

A la humorista se suma Florencia Peña , quien ya tiene encaminada su estrategia para demandar a la periodista. Según confirmó Mauro Szeta y Laura Ubfal, la lista de famosos dispuestos a acudir a la Justicia no termina ahí, sino que podría llegar a los 14 juicios, lo que deja a Canosa en una posición de vulnerabilidad legal.

En medio de este cimbronazo judicial, Viviana Canosa se ausentó este martes de su programa El Bulo de Viviana. La falta de la conductora en el primer programa tras conocerse el fallo disparó todo tipo de especulaciones.

Para calmar las aguas, su compañero Damián Rojo intentó dar una explicación vinculada a la salud: "Viviana se está recuperando en su casa. Ayer estaba con un poco de tos y el pechito tomado. Le dijimos 'quedate en casa, relajate, que nosotros remamos'", declaró, evitando profundizar en el escándalo que dominaba la agenda de la televisión en ese momento.

Viviana Canosa y su reacción en redes

viviana canosa en redes La conductora en redes. Captura / X

Mientras su equipo intentaba seguir adelante con la programación habitual, Canosa optó por una estrategia de silencio estratégico en sus redes sociales. En X, la conductora se limitó a replicar mensajes de apoyo y elogios de sus seguidores más fieles, ignorando por completo el revés judicial. También, habló de un cuadro de faringitis y tos.

viviana canosa Viviana Canosa respondiendo preguntas. Captura / X @vicanosaok

Sin embargo, ese espacio de "tranquilidad" digital se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Otros usuarios no tardaron en aparecer para cruzarla duramente: "¿A quién le agradecés si solo recibís lo que merecés, mala persona?", "Te van a denunciar por falsa denuncia" y "Cómo le cagás la vida a la gente" fueron algunos de los comentarios que le recordaron el peso de la causa que, por ahora, la Justicia ha decidido archivar por falta de mérito.