Lizy Tagliani subió a recibir el Martín Fierro que le otorgaron a La Peña de Morfi y no dudó en arremeter contra la conductora de El Nueve.

En la previa de los Martín Fierro de televisión se confirmó la noticia de que la Justicia, por medio del juez Ariel Lijo, archivó la causa donde Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani y a otras figuras de tener una supuesta red de trata y de pedofilia.

El tema estuvo presente en la ceremonia, ya que Lizy Tagliani no dudó en apuntar contra la conductora de El Nueve tras lo sucedido: "Buenas noches, gracias APTRA y gracias a La Peña porque es un poco de la familia, el asado, la música, la buena música y el chisme.".

"Una familia que he estado muchísimo tiempo tratando de conseguir y, por segunda vez, darle la oportunidad a un niño de tener una familia. En un momento, probablemente no sé, algunos de los que están acá se cagaron en eso y alguno debe estar mirando o no y se cagaron en eso", expresó enojada la conductora.

El fuerte discurso de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa ¡Enfurecida! Lizy Tagliani apuntó contra Viviana Canosa en los premios Martín Fierro

Luego, agregó: "Se cagaron en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que yo era chorra, que era pedófila y que me dedicaba a la trata de personas y que había videos míos mirando pornografía infantil. Sin pensar que, más allá del amor, más allá de lo que soy, soy producto de una familia honrada y decente".