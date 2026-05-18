Viviana Canosa: la decisión que tomó la Justicia con la denuncia contra los famosos y un fuerte contraataque

El escándalo que sacudió a famosos como Lizy Tagliani, Florencia Peña, Marley , entre otros; sumó un capítulo que lo cambia todo. La Justicia determinó archivar la polémica causa impulsada por Viviana Canosa , en la cual denunciaba la existencia de una supuesta red de trata con fines de explotación sexual que involucraba a diversas figuras de la televisión argentina.

La noticia trascendió en las últimas horas y los detalles fueron revelados en Bondi Live. Allí, Ángel de Brito analizó el difícil panorama legal que le espera a la periodista de ahora en más.

El motivo por el cual la Justicia decidió dar por terminada la investigación es contundente: no hubo pruebas. "Ninguna persona se presentó como víctima o ha dado testimonio. Quedó claro, ni una persona se presentó en la causa en la que Viviana Canosa involucró a un montón de famosos" , detalló de Brito.

Al no existir elementos probatorios, testigos, ni testimonios que sostengan las graves acusaciones que se hicieron al aire, el magistrado resolvió el archivo del expediente por falta de mérito. "Esa causa no existió", sentenciaron de manera tajante.

Lejos de terminar, el conflicto recién empieza para Viviana Canosa, quien ahora deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Al desestimarse su denuncia, las figuras del canal de las pelotas que fueron salpicadas por sus dichos activaron sus respectivos equipos legales para iniciar demandas tanto penales como civiles por daños y perjuicios.

Según la información que circuló, varias estrellas ya tienen los motores en marcha para ir a fondo en tribunales. Entre los nombres que confirmaron su accionar legal se encuentran Elizabeth "La Negra" Vernaci, Humberto Tortonese, Florencia Peña y Lizy Tagliani, quienes no están dispuestos a dejar pasar la difamación.

Por otro lado, figuras de altísimo perfil como Marley y Damián Betular, quienes también habían sido mencionados indirectamente en medio del escándalo, habrían optado por mantenerse al margen y, hasta el momento, decidieron no accionar judicialmente contra la conductora.