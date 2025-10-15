La conductora de Telefe dialogó con A la Tarde luego del veredicto que dictaminó la Justicia contra la figura de Carnaval Stream.

Viviana Canosa fue noticia durante varias semanas por la fuerte denuncia que realizó contra Lizy Tagliani y que incluía a otros personajes reconocidos del mundo de la televisión. Lo cierto es que tras largos meses, la Justicia dio un veredicto y falló en contra de la exconductora de El Trece.

Luis Bremer, comentó en A la Tarde (América TV) que "todas las acciones probatorias surgidas de seis testimonios, de seis testigos, en ningún caso incluyen a ninguno de los nombres famosos. Esto fue informado a Vernaci, Betular, Peña y a Lizy Tagliani".

Desde el programa fueron a buscar la palabra de la conductora de La Peña de Morfi quien no tuvo problemas en hablar al respecto: "Yo estoy re bien, estoy esperando mi momento que es el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias". También confirmó que en principio es solo contra Viviana Canosa, ya que Lucas Bertero apeló y el proceso se podría alargar.

Video: Lizy Tagliani rompió el silencio tras el fallo contra Viviana Canosa Lizy Tagliani rompió el silencio tras el revés judicial contra Viviana Canosa: "Estoy esperando..." " Nunca eso que dijeron pasó ni de casualidad, yo no tengo el cul* sucio... Nunca me gustaron los jóvenes de menos de treinta, jamás, nunca robé". También agregó que siempre se mantuvo firme y que en un momento de este calvario que vivió sintió tristeza.