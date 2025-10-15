Lizy Tagliani rompió el silencio tras el revés judicial contra Viviana Canosa: "Estoy esperando..."
La conductora de Telefe dialogó con A la Tarde luego del veredicto que dictaminó la Justicia contra la figura de Carnaval Stream.
Viviana Canosa fue noticia durante varias semanas por la fuerte denuncia que realizó contra Lizy Tagliani y que incluía a otros personajes reconocidos del mundo de la televisión. Lo cierto es que tras largos meses, la Justicia dio un veredicto y falló en contra de la exconductora de El Trece.
Luis Bremer, comentó en A la Tarde (América TV) que "todas las acciones probatorias surgidas de seis testimonios, de seis testigos, en ningún caso incluyen a ninguno de los nombres famosos. Esto fue informado a Vernaci, Betular, Peña y a Lizy Tagliani".
Desde el programa fueron a buscar la palabra de la conductora de La Peña de Morfi quien no tuvo problemas en hablar al respecto: "Yo estoy re bien, estoy esperando mi momento que es el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias". También confirmó que en principio es solo contra Viviana Canosa, ya que Lucas Bertero apeló y el proceso se podría alargar.
Video: Lizy Tagliani rompió el silencio tras el fallo contra Viviana Canosa
" Nunca eso que dijeron pasó ni de casualidad, yo no tengo el cul* sucio... Nunca me gustaron los jóvenes de menos de treinta, jamás, nunca robé". También agregó que siempre se mantuvo firme y que en un momento de este calvario que vivió sintió tristeza.
En el final de la entrevista, Tagliani dejó en claro que "lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia, voy a llegar a las instancias que sean necesarias. Voy a ir por todo tanto contra Viviana Canosa como con Lucas Bertero en lo penal y en lo civil".