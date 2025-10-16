Marley habló y confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: "No quieren que..."

El conductor de Telefe dialogó con LAM tras la información que dio a conocer Paula Varela en Intrusos.

En las últimas horas, comenzó a correr un fuerte rumor luego del inesperado viaje que realizó Maxi López a Europa para acompañar a su mujer, que sufrió un accidente doméstico. Paula Varela, reveló en sus redes sociales que el reemplazante sería Marley al menos por unos días.

"Primicia! El reemplazo de Maxi López en MasterChef es Marley! Les gusta?", escribió en sus redes sociales la panelista de Intrusos respecto a las últimas novedades de MasterChef Celebrity. Lo cierto es que el conductor no se había expresado al respecto en televisión y lo hizo en LAM.

"Lo mio es un reemplazo, en realidad no quieren que se diga. Estuve grabando", comentó Marley en el inicio de la entrevista. También dejó en claro que "creo que vuela él si me va mal a mí". El conductor de Por El Mundo sostuvo que desde la producción no dejan que cuente detalles de su participación ni adelantar nada por el momento.

Video: Marley habló sobre su participación en MasterChef Marley rompió el silencio y confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity El cronista le consultó si se encontraba cómodo en la cocina y él fue muy sincero: "Le he cocinado a Mirko, a Milenka y me he cocinado antes cuando yo estaba solo en la vida, tengo una noción". Respecto al llamado de Telefe, él subrayó que le pareció divertida la propuesta y que de ser una temporada entera, no hubiese aceptado debido a que son demasiadas horas de grabación.