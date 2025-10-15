Durante el primer programa de MasterChef Celebrity no faltaron los acontecimientos entre la expareja. Un duro comentario no pasó de largo.

MasterChef Celebrity se prepara para ser el trébol de la suerte de Telefe en los próximos meses. Con un fuerte comienzo el 13 de octubre, el programa conducido por Wanda Nara ya tiene perlitas y chicanas para lustrar. Entre los sucesos, se encuentra un diálogo entre la animadora y Maxi López.

Más allá del picanteo de la expareja en la presentación del programa, hubo otra situación que quedó registrada en el segundo programa de la edición. Lo ocurrido sucedió durante el debut de Maxi López en las hornallas de MasterChef y la Bad Bitch no perdió oportunidad de aparecer.

La letal frase de Wanda Nara hacia su exesposo Embed - El fuerte reclamo de Wanda Nara a Maxi López con un palo para Mauro Icardi: "A vos te fue mejor" Wanda Nara se acercó al espacio de trabajo culinario del exfutbolista. Allí, con ciertos aires de despecho, habló: "¿Qué dice tu mujer, de que estés acá en Masterchef?". Lejos de quedarse callado, el padre de sus tres hijos respondió: "Lo mismo que mi ex, sorprendida".

La situación se tornó más intensa, cuando Nara le hizo un fuerte reclamo a su expareja: "Estoy sorprendidísima. Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer más hermosa, más flaca y más alta que yo... más linda".