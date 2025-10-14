El picante debut de Maxi López en MasterChef Celebrity y el deja vu de su relación con Wanda Nara
Maxi López debutó en MasterChef Celebrity y protagonizó un picante cruce con su ex, Wanda Nara, a quien hundió con importantes dichos.
El regreso de "MasterChef Celebrity" a la pantalla de Telefe tuvo un condimento especial: el reencuentro televisivo entre Wanda Nara y su exmarido, el exfutbolista Maxi López. Tras años de intensos conflictos que datan de su polémica separación hace más de una década, los dos protagonistas comenzaron a vincularse mejor en 2021. Sin embargo, en su debut en el reality, la buena onda se combinó con chicanas picantes.
Maxi López y Wanda Nara: chicanas de "congelados" en el debut de MasterChef
El reality de cocina se convirtió en el escenario perfecto para un deja vu de su antiguo matrimonio. Si bien el tiempo curó las heridas y la buena relación actual fue clave para la incorporación de López al staff de participantes, los exesposos no pudieron evitar los cruces y las bromas.
El primer cruce se produjo en las cocinas, apenas comenzó la competencia. Wanda Nara no dudó en apurar a su exmarido, recordándole su posición de concursante: “Dale Maxi, que no tenés coronita”, le exigió la conductora. La respuesta de López fue inmediata y con tono de protesta, refiriéndose a su pasado juntos: “¡Otra vez los gritos! ¡Otra vez los gritos!”.
Más tarde, Wanda volvió a chicanear al padre de sus tres hijos mayores. "Maxi viniste… ¿Te animaste? (...) Mucho tiempo estuviste viviendo a ‘congelados’. ¿Cocinás o no cocinás?”. La respuesta de Maxi López fue la más explosiva de la noche y hundió a su exesposa: “Estuve casado una vez y era todo congelado”.
La conductora, sorprendida por la contundencia de la chicaneada, se vio obligada a defenderse. Con humor, Wanda Nara cerró el momento de tensión en el estudio al afirmar: “Ahora aprendí yo un poco”.