Se confirmó fecha y horario para la nueva edición de Masterchef Celebrity: en qué plataforma podrá verse

Al fin las ilusiones se vuelven realidad y la próxima semana Masterchef Celebrity Argentina vuelve a la grilla de Telefe.

La competencia de cocina más importante del mundo está lista para regresar a la pantalla chica. Telefe anunció el gran estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que se emitirá a partir de este lunes 13 de octubre a las 22 hs. El reality gastronómico no solo tendrá a Wanda Nara en la conducción y a su exigente jurado, sino que además promete un ecosistema multiplataforma inédito para el público joven.

masterchef celebrity wanda nara El realtity también podrá verse en streaming. @telefe La lista de famosos y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity En lo que refiere a la transmisión del programa, no solo se verá por la pantalla de Telefe. Los capítulos de MasterChef Celebrity también se podrán seguir en simultáneo por la plataforma de streaming HBO Max, donde quedarán disponibles todos los programas luego de su emisión en televisión, ofreciendo una opción directa para los fans del on demand.

nati-jota-y-grego-rossello-en-masterchef-celebrity-stream-2116288 El reality se estrena el lunes 13 de octubre a las 22 @telefe Además, el reality contará con una estrategia de ecosistema multiplataforma única. En Streams Telefe se podrá ver la Reacción en vivo conducida por Grego Rossello y Nati Jota a través de YouTube y Twitch. A esta transmisión oficial se sumará la MLS, o MasterChef Liga de Streamers, que permitirá a creadores de contenido como Momo, Coker, Rober Galati, Caro Trippar y Teo DM reaccionar en vivo desde sus propios canales, convirtiéndose en voces oficiales del ciclo.

La cuarta temporada del exitoso formato volverá a contar con los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como el temido tribunal. Sin embargo, la mayor novedad es la lista de celebridades que se pondrán el delantal para competir por el codiciado trofeo y que asegurará drama y diversión todas las noches.

masterchef-celebrity-2025-2116287 La nueva edición contará con 24 celebridades. @telefe Un total de 24 celebridades de distintas disciplinas aceptaron el desafío de ingresar a las cocinas más famosas. El casting de este año es uno de los más variados e incluye a figuras como Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, y los exfutbolistas Claudio “Turco” Husaín y Maxi López, quien compartirá pantalla con su exesposa, Wanda Nara.