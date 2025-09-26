Se filtró la fecha de estreno de MasterChef Celebrity que tendrá a Wanda Nara y a Maxi López juntos

Un nuevo plato de alta cocina se prepara para ser servido en la pantalla de Telefe . Los fanáticos del reality culinario más famoso del país han vivido horas de gran expectativa luego de que trascienda la posible fecha de estreno para la edición 2024 de MasterChef Celebrity .

El periodista Leo Arias fue el encargado de informar que el reality de cocina debutaría el martes 14 de octubre por la pantalla de Telefe. La fecha de lanzamiento se ubicó estratégicamente después de la gran final de La Voz Argentina, que transita sus instancias decisivas. La nueva temporada contará con Wanda Nara en la conducción y el regreso del tridente Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui en el jurado.

La producción del programa no escatimó en figuras y reunió a 24 celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades culinarias. Sin embargo, el listado de participantes generó un revuelo mediático por la inclusión de nombres que tienen un vínculo directo con la propia conductora.

Wanda Nara volverá a estar al frente del programa de Telefe.

Entre las figuras más resonantes sobresalió la presencia de Maxi López, ex pareja de Wanda Nara. A esta jugada se sumó la participación de Evangelina Anderson, históricamente enfrentada con la conductora, aunque versiones de prensa indicaron que la rivalidad habría disminuido gracias a la amistad de sus hijos, Valentino López y Bastian Demichelis.

Revelaron Los Nombres De Los Participantes De La Nueva Edición De MasterChef Celebrity

El listado de celebridades de la nueva edición incluyó a nombres fuertes de diversos ámbitos. Se confirmaron las participaciones de Pablo Lescano, La Joaqui, Sofi Martínez, Luis Ventura, Emilia Attias, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Esteban Mirol, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, Eugenia Tobal y Leandro “Chino” Leunis, entre otros.