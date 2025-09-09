Sofía Gonet entra a Masterchef 2025: la fecha y lo que ya se sabe del debut

Sofía Gonet llega a Masterchef Celebrity Argentina 2025 y su participación genera expectativa en redes y televisión. La influencer, conocida como La Reini, construyó una comunidad enorme en poco tiempo y ahora se enfrenta a un desafío que pone a prueba su carisma frente a las hornallas. El certamen promete ser uno de los más comentados del año.

Sofía Gonet pa' la cocina Con más de un millón de seguidores en TikTok y una cifra impactante en Instagram, Sofía Gonet se transformó en un fenómeno digital. Su estilo mezcla lujo, moda y humor, ingredientes que la convirtieron en una figura imposible de ignorar. Su llegada al reality no sorprende: es fresca, tiene personalidad fuerte y sabe cómo entretener a la audiencia que la sigue fielmente.

reini

La Reini comenzó su camino en plena pandemia. Una reseña sobre un restaurante gourmet se volvió viral y marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, no paró de crecer. Sumó proyectos, lanzó su propia marca de ropa, presentó un perfume y hasta probó suerte con las cookies que creó en su cocina. Ese detalle la posiciona como candidata a brillar en las pruebas dulces del programa.

El anuncio de su participación generó comentarios inmediatos. Wanda Nara, vinculada al certamen, la definió como “muy picante y hermosa”, con la incógnita de cómo se desempeñará en la cocina. Sofía, con humor característico, aseguró que no se considera talentosa en televisión, pero que está lista para dar todo en esta nueva aventura. Sus fans, las llamadas “Reinis”, ya prometen hacer ruido en redes.