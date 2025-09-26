Georgina Barbarossa estalló con tajantes preguntas tras el triple crimen de Florencio Varela

Este jueves, al abordar la noticia sobre el asesinato múltiple de las tres jóvenes en Florencio Varela en el programa matutino de Telefe, Georgina Barbarossa se dejó llevar por la indignación y el enojo, algo que no dudó en manifestar abiertamente al aire. La atmósfera se cargó de dramatismo al transmitirse el relato de una vecina de la zona afectada, quien con naturalidad describió la habitualidad de la violencia. “Yo estaba en mi casa, escuché los disparos y esperé un rato para salir porque, justamente, todo el tiempo se escuchan disparos acá”, relató la testigo sobre el tiroteo que tuvo lugar el miércoles en la vivienda de Lara.

El debate en el programa matutino de Telefe generó un fuerte descargo de la conductora Ante semejante testimonio, la reacción de la presentadora fue instantánea e intensa, mezclando dolor e ira. Su indignación estalló en una serie de preguntas retóricas que interpelaban directamente a las autoridades. “¿Pero cómo vivimos así? Esta es una realidad paralela que nosotros no tenemos conciencia. Escuchar tiros como si escucháramos llover… ¡Es una vergüenza que esté sucediendo esto! ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la Justicia? ¿Dónde está la policía? ¿Qué pasa?”.

El clima de frustración se profundizó cuando Barbarossa, con un tono aún más elevado, señaló una aparente indiferencia generalizada. “¡A nadie le importa nada! ¡Es terrible lo que está pasando! Nosotros escuchamos esto, ¿y qué haces? Por favor hagan algo. Yo no sé, porque hace muchos años que están viviendo así”. Inmediatamente después, reforzó su postura con un mensaje de firmeza: "Yo no puedo decir que esto está perdido, ¿para qué confiamos en nuestros políticos? ¡Yo no me quiero conformar!”.

El intercambio de ideas entre las panelistas enriqueció el debate, introduciendo matices sobre la percepción de la realidad social. En ese contexto, Analía Franchín intervino con una reflexión cruda: “¿Qué nos sorprende si estamos acostumbrados a que nos maten por un par de zapatillas y un celular?”. “Es la realidad de todos los argentinos”, opinó la presentadora. “No, la realidad de ellos, no es la realidad de todos”, remarcó Nancy Pazos. Fue en ese instante cuando Georgina aportó un vivencia personal que acercó el drama a su propia biografía: “Nancy, a mi marido lo mataron acá a pocas cuadras en un taxi, en el 2001. Dejame de joder”.