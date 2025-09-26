La expareja del conductor se contactó con el cronista del programa tras la información que brindaron en el ciclo de América.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos en Carnaval Stream en su segundo programa al anunciar la separación definitiva con Milett Figueroa. Los rumores se encontraban circulando desde hace algunos meses y ella en una nota confesó que se encontraban muy bien, sin embargo, la relación terminó abruptamente.

Paula Varela contó en "Intrusos" algunos motivos que llevaron a tomar la decisión: " "Lo cierto es que venía como en un desgaste, la distancia, cada uno con sus proyectos. Él está más interesado en el streaming, un montón de cosas y capaz, ella está más interesada en hacerse más famosa o más conocida, están en un momento diferente de la relación".

La ahora expareja de Tinelli no habló con la prensa y los mensajes que le respondió a periodistas eran muy cortos y concisos. Sin embargo, ella decidió arremeter contra LAM y le envió un fuerte mensaje a Santiago Riva Roy, cronista del programa, quien se encontraba en esos momentos en vivo charlando con Ángel de Brito y todo el equipo.

Video: Milett Figueroa apuntó contra LAM Polémica: Milett Figueroa arremetió contra LAM tras la separación con Marcelo Tinelli

"La palabra de Milett... Todo lo que están diciendo en LAM no es verdad, siempre fui muy respetuosa con todos", comentó en el inicio. En otra parte de la charla con el periodista, Milett expresó: "Me dijeron de trepadora hasta oportunista. Nunca les respondí".