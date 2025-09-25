Sabrina Rojas rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli: "Marcelo es..."

Marcelo Tinelli finalmente, y luego de varios rumores que corrieron durante semanas, confirmó la separación con Milett Figueroa. El conductor y la modelo decidieron ponerle punto final a su historia de amor que comenzó hace dos años y en medio de todo esto, apareció el nombre de Sabrina Rojas.

"Laura Ubfal publicó una información al respecto, dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas", mencionó Carolina Molinari en "Puro Show" (El Trece). Esto sorprendió a todos, ya que Marcelo y Sabrina comenzaron a trabajar juntos en "Estamos de Paso", el programa de streaming que conduce el "Cabezón" en Carnaval.

Lo cierto es que tras estos rumores, desde LAM fueron a buscar la palabra de la propia Sabrina Rojas y fue contundente con sus declaraciones: "No soy ninguna tercera en discordia, es lo que quiero aclarar". El cronista le consultó si le daría una oportunidad a Marcelo y ella expresó que no lo sabría, lo que sorprendió al periodista.

Mientras estaba ingresando al canal, Rojas dejó en claro que "Marcelo es hipnótico, obvio". Posteriormente a estas respuestas, la expareja de Luciano Castro se frenó antes de ingresar al ascensor y dejó muy en claro lo que piensa respecto a los rumores y a Marcelo Tinelli.