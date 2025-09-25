Sabrina Rojas rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli: "Marcelo es..."
La conductora habló con LAM en medio del revuelo por el supuesto acercamiento.
Marcelo Tinelli finalmente, y luego de varios rumores que corrieron durante semanas, confirmó la separación con Milett Figueroa. El conductor y la modelo decidieron ponerle punto final a su historia de amor que comenzó hace dos años y en medio de todo esto, apareció el nombre de Sabrina Rojas.
"Laura Ubfal publicó una información al respecto, dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas", mencionó Carolina Molinari en "Puro Show" (El Trece). Esto sorprendió a todos, ya que Marcelo y Sabrina comenzaron a trabajar juntos en "Estamos de Paso", el programa de streaming que conduce el "Cabezón" en Carnaval.
Lo cierto es que tras estos rumores, desde LAM fueron a buscar la palabra de la propia Sabrina Rojas y fue contundente con sus declaraciones: "No soy ninguna tercera en discordia, es lo que quiero aclarar". El cronista le consultó si le daría una oportunidad a Marcelo y ella expresó que no lo sabría, lo que sorprendió al periodista.
Video: Sabrina Rojas rompió el silencio tras los rumores de romance con Marcelo Tinelli
Mientras estaba ingresando al canal, Rojas dejó en claro que "Marcelo es hipnótico, obvio". Posteriormente a estas respuestas, la expareja de Luciano Castro se frenó antes de ingresar al ascensor y dejó muy en claro lo que piensa respecto a los rumores y a Marcelo Tinelli.
"Estoy entrando, me arrebatás... Marcelo es mi jefe, buena onda, yo no tengo nada que ver. Es una persona que está recién separada, yo hoy lo veo como mi jefe, es hipnótico y todo lo que quieras", expresó la conductora de América y posteriormente terminó la nota para el programa de De Brito.