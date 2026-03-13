¿Hubo amor? Andrea Rincón mostró que Messi la bloqueó y confesó su verdad

Durante una picante charla en el canal de streaming AZZ, la actriz mostró en vivo que no puede acceder al perfil del astro rosarino.

A pesar del bloqueo, Andrea aseguró que no tiene interés en retomar el contacto con el ídolo. / Archivo MDZ

Mientras el planeta entero comentaba la visita de Lionel Messi a la Casa Blanca, Andrea Rincón rompió el silencio y soltó una confesión que dejó mudos a sus compañeros de panel. La actriz reveló que el capitán de la Selección Argentina la tiene bloqueada en Instagram, un dato que reavivó de inmediato las cenizas de aquellos viejos rumores que los vincularon sentimentalmente hace años.

Andrea Rincón se confesó sobre Messi y sorprendió a todos. Lejos de esquivar el bulto, la morocha dio detalles de la situación y lanzó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo hacia el entorno del "10".

La prueba del delito: Andrea Rincón mostró en vivo el bloqueo del capitán La revelación surgió en el ciclo Un mañanero, donde la actriz decidió terminar con las especulaciones mostrando su celular a cámara. Efectivamente, el perfil de Messi aparece como inexistente para ella. "Yo estoy bloqueada así que no puedo ver. No puedo verlo, busca el Instagram. Nunca en mi vida lo seguí", sentenció Andrea.

messi-bloqueo-andrea-rincon-instagram El programa Un mañanero de AZZ fue el escenario de la explosiva confesión de la morocha. Captura Instagram Ante la insistencia del equipo sobre si los encuentros habían sido puramente casuales, Rincón se limitó a sonreír con picardía: "No me lleven para otro lado, me están metiendo con el mejor jugador del mundo y me van a hacer con...".

Sin embargo, lo más explosivo llegó cuando la actriz analizó las idas y vueltas de aquel supuesto romance de juventud. En un tono reflexivo pero filoso, Andrea lanzó una teoría sobre las conductas del astro y su esposa, Antonela Roccuzzo: "Siempre subestiman y piensan que el hombre puede hacer cosas y la mujer también puede hacer cosas y tal vez él solo buscó refugio del dolor que causó su mujer en él".