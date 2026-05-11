Andrea Rincón explicó por qué es mejor un hombre "medio feucho" en la cama: "¿Sabés la...?"

Andrea Rincón generó repercusión con una opinión sin filtro durante una charla en el programa de streaming Un mañanero . Mientras debatían sobre relaciones y atracción, la actriz lanzó una teoría sobre el vínculo entre el aspecto físico y el desempeño sexual.

"Los hombres lindos, por lo general, tienen acceso a mujeres lindas", comentó primero la actriz, en lo que parecía un análisis más dentro de la conversación. Pero enseguida fue más allá con una frase que no pasó desapercibida.

La ex Gran Hermano sorprendió con una desopilante teoría sobre la belleza y el desempeño en la cama.

"En cambio, uno que es medio feucho, imaginate lo que es que agarre una mina. ¿Sabés la sacudida que te pega?", aseguró Rincón.

Luego, la exparticipante de Gran Hermano profundizó su postura y aseguró: "Siempre, de vez en cuando agarramos a uno que tenga una carita desprolija para que nos pegue el baile de nuestra vida. Porque es verdad. Nunca es lo mismo. Porque el lindo está acostumbrado a comer bien". Incluso, comparó la situación con una metáfora gastronómica: "Cuando vivís comiendo manjares te acostumbrás… En cambio, cuando estás cagado de hambre sabés como te tirás arriba de la milanesa a la napolitana".

Andrea Rincón en Un mañanero 2 "De vez en cuando agarramos a uno de carita desprolija", lanzó la actriz en pleno streaming. Captura de pantalla Youtube AZZ.

Aunque actualmente se muestra soltera y abierta a conocer a alguien, Andrea Rincón dejó en claro que, según su experiencia, el atractivo físico no siempre es lo más importante a la hora de tener una noche inolvidable.