Luciano Cáceres confesó qué trabajo aceptó por plata y lo dejó en shock: "'La cuestión' al aire"

El actor estuvo como invitado a Las chicas de la culpa e hizo una revelación inesperada en el programa que generó sorpresa y carcajadas.

Luciano Cáceres sorprendió al pasar por el programa Las chicas de la culpa y compartir una experiencia insólita que vivió en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. El actor contó que, además de trabajar en ficción, aceptaba hacer presencias en boliches para ganar dinero extra y así poder avanzar con una obra muy importante para él: terminar la losa de su casa.

Durante la charla, el artista admitió que le llamaba la atención la cantidad de plata que podía ganar en tan poco tiempo. "Me parecía raro ganar toda esa plata en una hora", expresó el actor. Sin embargo, explicó que lo más impactante no fue el dinero, sino una de las noches que le tocó vivir en un local bailable del sur bonaerense.

Esto fue lo que contó Luciano Cáceres en Las chicas de la culpa La Anécdota De Luciano Cáceres

Según relató Cáceres, aquella primera experiencia lo dejó completamente desconcertado. "Dije: 'Dios mío, esto va a ser muy duro'", reconoció el artista al describir el ambiente con el que se encontró apenas llegó. "Era una 'noche de mujeres'. Cuando llego, había cinco strippers con 'la cuestión' al aire, encremados, que iban pasando", recordó el actor, provocando las risas de las conductoras. También aseguró que el nivel de euforia dentro del boliche era muy alto: "Había mucha excitación ahí".

En medio de la anécdota, el artista rememoró un comentario inesperado que le hizo el dueño del lugar y que terminó de incomodarlo: "Me dijo: 'Marcelo era así chiquitito, tenía un cosito así chiquitito, pero le dimos papa y mirá cómo está'". Entre carcajadas, Cáceres reconoció: "Me asusté".