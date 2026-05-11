La atrapante serie de 6 episodios de Netflix que en breve estrenará su nueva temporada

Netflix lleva tiempo buscando repetir el fenómeno de los thrillers que mezclan misterio, drama adolescente y una protagonista atrapante. Con Asesinato para principiantes (Good Girl’s Guide to Murder), la plataforma parece haber encontrado una fórmula que funciona.

La adaptación de las novelas de Holly Jackson no solo convenció a los lectores que esperaban verla en la pantalla, sino que también se ganó un lugar entre las ficciones más comentadas dentro del catálogo. Ahora, con una segunda temporada en camino, todo indica que la historia de Pip Fitz-Amobi recién está empezando.

Tras saltar a la fama con Merlina, Emma Myers encontró con esta propuesta la posibilidad de alejarse de un mundo plagado de excentricidades y fantasía, para mostrar una presencia más realista y compleja.

La primera temporada de Asesinato para principiantes sigue a Pip Fitz-Amobi, una inteligente estudiante de secundaria decidida a resolver el asesinato de la popular joven Andie Bell, ocurrido cinco años atrás en su pequeño pueblo. La policía cerró el caso culpando al novio de Andie, quien se suicidó poco después de la desaparición.

Pip no cree en la versión oficial y utiliza su proyecto escolar de fin de curso como la excusa perfecta para iniciar una investigación propia y limpiar el nombre de Sal, el novio de la joven. Para lograrlo, forma un equipo con Ravi Singh, el hermano menor de Sal, con quien empieza a desenterrar secretos ocultos del vecindario.

A medida que Pip y Ravi indagan en el pasado, descubren una compleja red de mentiras y falsas coartadas que involucra a personas cercanas a las víctimas. La investigación se vuelve sumamente peligrosa cuando el verdadero asesino, al ver que el caso se reabre, comienza a enviar amenazas anónimas para obligar a Pip a detenerse.

Asesinato para principiantes - Tráiler

Lejos de convertir a Pip en una heroína infalible, la serie presenta la presenta como una joven impulsiva, curiosa y que muchas veces se mete donde no debería. A diferencia de otras series, este rasgo se convierte en el motor dramático de la ficción, ya que muestra a una adolescente que se equivoca, que muchas veces debe retroceder y que entiende que la búsqueda de la verdad siempre viene con un precio.

La primera temporada Asesinato para principiantes se lanzó en 2024 y cuenta con 6 episodios. En su estreno, la serie rápidamente alcanzó lo alto del Top 10 global, posicionándose como una de las producciones más vistas de la plataforma en varios países.

Qué esperar de la temporada 2 en Netflix

image La serie regresa el 27 de mayo con nuevos episodios. Netflix

Gracias a su éxito, el servicio no tardó en confirmar una segunda entrega, que se estrenará el próximo 27 de mayo. Aunque la primera temporada cerró buena parte de su conflicto principal, dejó claro que las secuelas emocionales para Pip apenas comenzaban.

La próxima entrega adaptará el segundo libro de la saga y pondrá a la protagonista frente a una nueva desaparición, mientras todavía lidia con las consecuencias del caso anterior y el impacto que tuvo descubrir hasta dónde podían llegar las personas que creía conocer.

Con Asesinato para principiantes, Netflix sabe que encontró una serie capaz de capturar a un público adulto y joven, sin subestimarlo. Y si la segunda temporada logra sostener ese delicado equilibrio entre intriga, tensión psicológica y con ese coming-of-age propio de estas ficciones, Pip será recordada como una de las detectives adolescentes más recordadas del streaming.