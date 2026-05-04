Netflix: el thriller policial de solo 3 episodios que es perfecto para ver hoy

Si estás buscando algo corto y que te atrape desde el primer minutos, Netflix cuenta con un sinfín de opciones para todos los gustos. Si sos de los que buscan un buen thriller policial , pero sin todo el agregado de violencia y persecuciones, este serie es lo que necesitás.

En 2019, la plataforma lanzó Criminal, un drama policial de pocos episodios que no tardó en captar la atención de los suscriptores. El principal atractivo es que lejos de ser una serie más del montón, este procedimental tiene lugar en una sala de interrogatorio.

La serie formó parte de un experimento narrativo que incluyó versiones en España, Francia y Alemania, pero fue la entrega del Reino Unido la que logró destacar.

Criminal: Reino Unido parte de una premisa relativamente sencilla. Cada episodio se centra en un interrogatorio distinto. Cada episodio transcurre casi por completo dentro de una sala de interrogatorios de la policía Metropolitana de Londres. Allí, un grupo de detectives especializados recibe a distintos sospechosos acusados de crímenes graves, mientras intenta quebrar sus defensas psicológicas para llegar a la verdad.

No hay reconstrucciones del crimen, persecuciones ni escenas que expliquen lo ocurrido. Todo se descubre a través de palabras, gestos, contradicciones y pausas que se generan en medio del interrogatorio. El espectador, al igual que los investigadores, debe reconstruir lo sucedido únicamente con las piezas que aparecen durante la conversación.

Este recurso convierte cada capítulo en una especie de duelo mental donde el poder cambia constantemente de manos. A veces parece que la policía domina la situación; otras, el sospechoso toma el control con una sola frase.

Criminal: Reino Unido - trailer subtitulado Netflix

Lo que hace distinta Criminal: Reino Unido del resto de las series es que se aleja de las fórmulas habituales del género, para proponer algo distinto. Como si se tratara de una obra casi teatral, la cámara se posa en cada cada microexpresión, cada mirada esquiva, cada respiración fuera de lugar. El encierro no limita la narración; la vuelve más intensa.

Claro que buena parte de la propuesta se luce gracias al elenco, liderado por Katherine Kelly, Lee Ingleby, Rochenda Sandall y Shubham Saraf, quienes interpretan al equipo de investigadores.

Pero uno de los grandes atractivos está en sus invitados episódicos. Por la sala de interrogatorios pasan nombres como David Tennant, Hayley Atwell, Sophie Okonedo, Sharon Horgan, Kunal Nayyar y Kit Harington.

¿Vale la pena verla?

Definitivamente sí, especialmente si buscás algo corto. La primera temporada de Criminal: Reino unido cuenta con 3 episodios, mientras que la segunda tiene solo 4.

Sin lugar a dudas, se trata de una serie de Netflix que demuestra que el suspenso no depende de la acción, sino de la precisión. Un ejercicio de tensión psicológica bien logrado que vale la pena ver.