La serie sueca de Netflix de 5 capítulos ideal para ver después del trabajo

Con clima nórdico, crímenes y una historia que avanza rápido, esta serie sueca de Netflix aparece como una muy buena opción para cortar el día con suspenso.

La serie sueca de Netflix sigue a una detective de Estocolmo que llega a Åre para desconectarse, pero termina envuelta en una investigación inquietante.

Después de un día largo, no siempre dan ganas de arrancar una serie eterna o una historia que tarde demasiado en despegar. Ahí es donde una serie sueca como The Åre Murders encuentra su mejor lugar dentro de Netflix: tiene pocos capítulos, un clima frío muy marcado y un misterio que empieza a crecer bastante rápido.

La historia sigue a Hanna Ahlander, una detective de Estocolmo que atraviesa un momento complicado y decide instalarse por un tiempo en la casa de vacaciones de su hermana, en la localidad sueca de Åre. Lo que parecía una pausa termina cambiando enseguida cuando una joven desaparece y la obliga a volver a involucrarse en una investigación, esta vez junto al policía local Daniel Lindskog.

Clima nórdico y misterio en la serie sueca Uno de los grandes atractivos de esta serie sueca está en su atmósfera. El pueblo nevado, el aislamiento y esa sensación de que debajo de la calma siempre hay algo oscuro funcionando le dan a la historia un tono muy efectivo. Netflix la presenta directamente como un thriller y un misterio policial, y buena parte de su fuerza aparece justamente ahí, en cómo combina crimen, paisaje y tensión contenida.

image Con solo 5 capítulos y episodios de entre 35 y 57 minutos, la serie sueca se adapta muy bien a una maratón corta después del trabajo. Netflix

También suma que no se queda en un solo conflicto. Tudum explica que la trama no gira solo alrededor de la desaparición de una adolescente, sino que se va ampliando hacia una red de trata y secretos familiares devastadores. Eso le da más capas a la historia y evita que la serie sueca quede reducida a un policial más dentro del catálogo de Netflix.