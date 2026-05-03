Netflix tiene una película de suspenso con un final tremendo

Netflix tiene un drama policial que está sorprendiendo a todos. Una película de suspenso que nadie logra dejar a la mitad.

Arranca fuerte. Y no da respiro. “Ocultos por la luna” se convirtió en una de las películas de suspenso más comentadas entre quienes buscan tensión, misterio y giros inesperados en Netflix. La historia mezcla asesinatos, persecuciones y una obsesión que destruye la vida de un detective. Todo empieza en 1984.

Un crimen extraño y mucho suspenso La película sigue la historia de Thomas Lockhart, un policía de Filadelfia que sueña con convertirse en detective. Durante una noche marcada por varios asesinatos, se encuentra frente a una figura encapuchada que parece esconder mucho más de lo que muestra.

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Lo impactante ocurre cuando el asesino lo llama por su nombre. Thomas queda paralizado. No entiende cómo esa persona sabe quién es. A partir de ese momento, la obsesión comienza a crecer y su vida cambia para siempre.

Uno de los puntos más fuertes de la película aparece en los primeros 25 minutos. La persecución inicial tiene tensión, velocidad y escenas que mantienen la atención en todo momento. Muchos espectadores coinciden en que ese comienzo logra enganchar de inmediato.