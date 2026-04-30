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Netflix tiene la película de viajes en el tiempo que es imperdible

Netflix guarda una película de viajes en el tiempo que dejó a todos pensando hasta el final. Empieza como un juego y termina en desastre.

Julián Martínez

Viajes en el tiempo.

Viajes en el tiempo.

Todo empezó como un juego. Lo que parecía una idea perfecta entre amigos terminó convirtiéndose en una pesadilla de errores y consecuencias. En Netflix, “Bienvenidos al ayer” volvió a ganar popularidad gracias a su mezcla de suspenso, drama y ciencia ficción. La película atrapa desde el inicio con una historia sobre viajes en el tiempo que se sale de control.

La película de Netflix que mezcla ciencia, amistad y caos

“Bienvenidos al ayer”, conocida en inglés como “Project Almanac”, sigue la vida de David, un estudiante brillante que encuentra antiguos planos creados por su padre fallecido. A partir de esas investigaciones, logra construir una máquina del tiempo junto a sus amigos.

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Al principio, todo parece divertido. El grupo usa el invento para mejorar exámenes, ganar dinero y cambiar pequeños errores del pasado. Pero cada viaje altera situaciones que luego se transforman en problemas mucho más graves.

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La película juega con una idea que fascina desde hace años: qué haría una persona si tuviera la oportunidad de volver atrás y cambiar decisiones. Ese punto conecta rápido con el público y genera tensión durante toda la historia.

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