Netflix tiene la película de viajes en el tiempo que es imperdible
Netflix guarda una película de viajes en el tiempo que dejó a todos pensando hasta el final. Empieza como un juego y termina en desastre.
Todo empezó como un juego. Lo que parecía una idea perfecta entre amigos terminó convirtiéndose en una pesadilla de errores y consecuencias. En Netflix, “Bienvenidos al ayer” volvió a ganar popularidad gracias a su mezcla de suspenso, drama y ciencia ficción. La película atrapa desde el inicio con una historia sobre viajes en el tiempo que se sale de control.
La película de Netflix que mezcla ciencia, amistad y caos
“Bienvenidos al ayer”, conocida en inglés como “Project Almanac”, sigue la vida de David, un estudiante brillante que encuentra antiguos planos creados por su padre fallecido. A partir de esas investigaciones, logra construir una máquina del tiempo junto a sus amigos.
Al principio, todo parece divertido. El grupo usa el invento para mejorar exámenes, ganar dinero y cambiar pequeños errores del pasado. Pero cada viaje altera situaciones que luego se transforman en problemas mucho más graves.
La película juega con una idea que fascina desde hace años: qué haría una persona si tuviera la oportunidad de volver atrás y cambiar decisiones. Ese punto conecta rápido con el público y genera tensión durante toda la historia.