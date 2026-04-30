Netflix tiene la película de viajes en el tiempo que es imperdible

Netflix guarda una película de viajes en el tiempo que dejó a todos pensando hasta el final. Empieza como un juego y termina en desastre.

Todo empezó como un juego. Lo que parecía una idea perfecta entre amigos terminó convirtiéndose en una pesadilla de errores y consecuencias. En Netflix, “Bienvenidos al ayer” volvió a ganar popularidad gracias a su mezcla de suspenso, drama y ciencia ficción. La película atrapa desde el inicio con una historia sobre viajes en el tiempo que se sale de control.

La película de Netflix que mezcla ciencia, amistad y caos “Bienvenidos al ayer”, conocida en inglés como “Project Almanac”, sigue la vida de David, un estudiante brillante que encuentra antiguos planos creados por su padre fallecido. A partir de esas investigaciones, logra construir una máquina del tiempo junto a sus amigos.

netflix

Al principio, todo parece divertido. El grupo usa el invento para mejorar exámenes, ganar dinero y cambiar pequeños errores del pasado. Pero cada viaje altera situaciones que luego se transforman en problemas mucho más graves.

Embed - Trailer Netflix