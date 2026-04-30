Netflix estrena una conmovedora serie inspirada en un exitoso libro

El próximo 17 de julio Netflix estrenará “El mapa de los anhelos”, una miniserie que está basada en la exitosa novela de Alice Kellen. Producida por Brutal Media, la historia cuenta el viaje emocional de Greta tras la muerte de su hermana.

“Una chica recibe un enigmático juego que su hermana creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida… y a conocer a un carismático extraño”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

Greta está devastada por la muerte de su hermana Lucy a causa de una leucemia. Sin embargo, antes de morir, la joven creó un juego llamado “El mapa de los anhelos” para ayudar a Greta a vivir nuevas experiencias, superar el duelo y sanar.

De esta manera, en la serie Greta emprenderá un viaje físico y emocional que la ayudará a procesar el dolor de la gran pérdida de su hermana. En el camino conocerá a Will, un enigmático joven que la ayudará a completar el juego.

La historia trata temas como la reconstrucción personal, el perdón, el autodescubrimiento y el amor tras una gran pérdida. La serie cuenta con la actuación de Alicia Falcó como Greta y narra una historia emotiva sobre el duelo.

“El mapa de los anhelos cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí”, señaló la escritora del libro.