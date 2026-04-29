Una película inquietante que mezcla suspenso y drama en Netflix

Una película disponible en Netflix combina drama, misterio y terror psicológico. De qué trata y quiénes actúan.

En el amplio catálogo de Netflix hay películas que combinan drama y suspenso con un tono inquietante. Una de ellas es La apariencia de las cosas, una producción que mezcla misterio psicológico con elementos sobrenaturales. Tiene una duración de 121 minutos y está basada en la novela “All Things Cease to Appear”, escrita por Elizabeth Brundage.

La historia sigue a Catherine Clare, una joven restauradora de arte que se muda con su esposo y su hija a un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. Lo que comienza como una nueva etapa pronto se vuelve inquietante cuando empieza a notar comportamientos extraños en su entorno y en su propia casa.

A medida que avanza el relato, la protagonista descubre oscuros secretos relacionados con la vivienda y con el pasado del lugar. Al mismo tiempo, su matrimonio comienza a mostrar grietas. La tensión crece entre lo que parece una vida tranquila y lo que realmente ocurre detrás de esa apariencia.

El elenco está encabezado por Amanda Seyfried, James Norton, Karen Allen, Rhea Seehorn y Natalia Dyer. La película pertenece al género de drama con elementos de terror y suspenso psicológico.

la-apariencia-de-las-cosas-netflix- NETFLIX. La apariencia de las cosas