Netflix: la película que explora el conflicto entre la verdad y la duda

Un drama psicológico en Netflix sobre una sospecha en una escuela católica. Una historia que explora la duda y la moral sin respuestas claras.

En el catálogo de Netflix suelen destacarse películas dramáticas con fuerte carga emocional y buenas actuaciones. Tal es el caso de Doubt(conocida en español como La duda), una película estadounidense estrenada en 2008. Está escrita y dirigida por John Patrick Shanley, basada en su propia obra teatral.

El film pertenece al género drama psicológico y se desarrolla en el contexto de una escuela católica en la década de 1960. La historia se sitúa en el Bronx, en 1964, dentro de una escuela parroquial. Allí, la estricta directora Sister Aloysius comienza a sospechar del comportamiento del padre Flynn, un sacerdote carismático que mantiene una relación cercana con un alumno.

netflix NETFLIX. La duda

A partir de esa sospecha, se inicia un conflicto que crece sin pruebas concretas, pero con una fuerte convicción personal de la protagonista. El desarrollo de la trama se apoya en la tensión entre la certeza y la duda. Cada personaje interpreta los hechos desde su propia mirada, lo que genera un clima constante de incertidumbre. La película no ofrece respuestas claras, sino que invita al espectador a cuestionar lo que ve y lo que cree.

El reparto está encabezado por Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis. Todas las interpretaciones fueron ampliamente destacadas por la crítica y recibieron nominaciones a los premios Oscar. Tiene una duración de 104 minutos.