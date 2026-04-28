Netflix en familia: una divertida comedia que muestra los desafíos de la adolescencia

Una comedia familiar en Netflix sobre un chico que intenta ser popular en la secundaria. Humor, amistad y aprendizajes en una historia ideal para ver en casa.

En el catálogo de Netflix hay variedad de títulos para todos los gustos y edades. Aquí te recomendamos una película que sobresale y que es ideal para ver en familia. Diary of a Wimpy Kid (conocida en América Latina como Diario de un chico en apuros) es una producción estadounidense estrenada en 2010.

Está dirigida por Thor Freudenthal y basada en los populares libros de Jeff Kinney. Es una comedia que sigue a Greg Heffley, un chico de 12 años que empieza la secundaria convencido de que puede volverse popular rápidamente. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. El colegio está lleno de situaciones incómodas, compañeros difíciles y pequeños conflictos diarios que lo ponen a prueba.

netflix NETFLIX. El diario de un chico en apuros Netflix

A lo largo del año escolar, Greg intenta diferentes estrategias para mejorar su imagen y encajar. Muchas de sus ideas no salen como espera, lo que genera momentos cómicos y también algunos aprendizajes.

El reparto está encabezado por Zachary Gordon como Greg y Robert Capron como Rowley, el mejor amigo del protagonista. También participan Steve Zahn, Rachael Harris, Devon Bostick y Chloë Grace Moretz, entre otros.