Netflix: el thriller español de atracos que no te va a dejar mover del sillón

Una atrapante producción española de acción disponible en Netflix que no te dejará moverte del sillón.

Netflix se consolidó como la plataforma de streaming ideal para descubrir producciones internacionales que atrapan desde el primer minuto. Entre su enorme catálogo, las ficciones españolas ganaron un terreno impresionante. Dentro de esta oferta destaca Hasta el cielo, una película que se encuadra perfectamente en el género del thriller policíaco y de acción.

Con una duración de 122 minutos, la trama avanza a un ritmo vertiginoso, sumergiendo al espectador en el peligroso y fascinante submundo de los robos de bandas organizadas en Madrid.

El tráiler de la película disponible en Netflix Embed - Hasta El Cielo Tráiler La sinopsis sigue la vida de Ángel, un joven de los suburbios cuya realidad cambia por completo tras una pelea en una discoteca y al conocer a Estrella. A partir de ese momento, el protagonista se introduce en una banda delictiva que lo lleva a escalar rápidamente hacia atracos grandes y sofisticados.

Sin embargo, el rápido ascenso de Ángel no pasa desapercibido para la policía ni para las mafias que manejan los hilos del poder. En su ambición por tocar el cielo, el protagonista se debate constantemente entre el dinero fácil, los lujos del éxito criminal y el amor de su vida, descubriendo que el precio por mantenerse en la cima es demasiado alto.