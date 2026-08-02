Netflix: la miniserie italiana de 6 capítulos que expone las mentiras de una familia perfecta

Ambientada en el Nápoles de los años 90, esta producción de Netflix sigue a una adolescente que comienza a descubrir las mentiras de su familia.

La miniserie de Netflix adapta la novela homónima de Elena Ferrante y está protagonizada por Giordana Marengo y Valeria Golino.

Una frase escuchada por accidente puede ser suficiente para romper la imagen perfecta de una familia. Ese es el punto de partida de La vida mentirosa de los adultos, la miniserie italiana de Netflix basada en la novela homónima de Elena Ferrante que propone un intenso viaje por el Nápoles de los años 90.

La historia sigue a Giovanna, una adolescente que creció rodeada de libros, educación y las estrictas reglas de sus padres. Todo cambia cuando escucha que su padre compara su aspecto con el de Vittoria, una tía de la que la familia casi nunca habla y a la que describen como una mujer vulgar y problemática.

De qué trata la miniserie de Netflix Intrigada por aquella comparación, Giovanna decide conocer a Vittoria. El encuentro la conduce hacia una zona muy diferente de Nápoles y la obliga a observar a su familia desde otro lugar. Su tía no tarda en revelar viejos rencores, relaciones ocultas y verdades que contradicen buena parte de lo que la joven creyó durante su infancia.

A partir de ese vínculo, la producción de Netflix retrata la transición de Giovanna hacia la adolescencia. La joven comienza a cuestionar a sus padres, sus amistades y la vida acomodada que conoce, mientras se mueve entre dos versiones de la ciudad: una refinada y aparentemente ordenada, y otra más ruidosa, impulsiva y alejada de las apariencias.

Los seis episodios de Netflix recorren el paso de Giovanna de la infancia a una adolescencia marcada por secretos y traiciones. Netflix La miniserie no se apoya en grandes giros ni en un misterio policial. Su fuerza aparece en los secretos familiares, las contradicciones de los adultos y el descubrimiento de que quienes parecían tener todas las respuestas también construyeron sus vidas sobre engaños. El relato combina el despertar emocional de Giovanna con una mirada sobre las diferencias sociales y culturales que atraviesan Nápoles.