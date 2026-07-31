Para ver en streaming: 5 series y películas para ver este fin de semana

El cierre de julio llega con una nueva tanda de estrenos que renueva el catálogo de las principales plataformas de streaming . Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max suman esta semana películas y series para todos los gustos, desde dramas basados en hechos reales y thrillers criminales hasta propuestas de terror y secuelas muy esperadas.

Entre las novedades sobresalen la miniserie inspirada en el atentado de Lockerbie, el regreso de la saga Five Nights at Freddy's, una nueva apuesta de supervivencia con un tiburón como amenaza, el debut del thriller criminal Furia y la esperada continuación de El diablo viste a la moda, que vuelve a reunir a Meryl Streep y Anne Hathaway dos décadas después del fenómeno original. Estos son los cinco estrenos que no deberías perder de vista este fin de semana.

Netflix acaba de estrenar una nueva miniserie dramática de 6 episodios, coproducida por la BBC, que se basa en un trágico hecho real ocurrido en la década de los 80.

La ficción pone el foco en la historia real del atentado de Lockerbie ocurrido en diciembre de 1988. La trama sigue la explosión del vuelo transatlántico 103 de Pan Am sobre suelo escocés. Narra el caos inicial en el pequeño pueblo, la búsqueda desesperada de sobrevivientes y la posterior y compleja investigación internacional de más de una década donde la policía local y el FBI unieron fuerzas para llevar a los responsables ante la justicia.

Nunca debimos entrar | Prime Video

Amazon MGM Studios

Prime Video apuesta por el terror de supervivencia y el suspenso con Nunca debimos entrar.

La historia sigue a cinco jóvenes amigos deciden emprender un viaje por la costa de Tailandia como su última gran aventura antes de adentrarse en las responsabilidades de la vida adulta. El grupo se inscribe en una excursión guiada para nadar dentro de un remoto y laberíntico sistema de cuevas acuáticas conocido como "La Boca del Diablo". Sin embargo, una tormenta reciente inundó el lugar y atrapó allí a una enorme criatura marina. Con el agua dulce plagada de muerte, los jóvenes descubren que un gigantesco tiburón los está cazando en la absoluta oscuridad, desatando la paranoia, los accidentes y una violenta lucha por sobrevivir.

La dirección corre a cargo de Jeff Wadlow, un cineasta que ya cuenta con cierta trayectoria dentro del cine clase B comercial. El elenco cuenta con las actuaciones de Kathryn Newton, Lana Condor, Gavin Casalegno y Nico Hiraga.

Five Nights at Freddy’s 2 | HBO Max

Universal Pictures

Tras el éxito de la primera película basada en el popular videojuego del mismo nombre, en 2025 se estrenó la secuela, que volvió a contar con la dirección de Emma Tammi. Ahora ya se encuentra disponible en HBO Max.

En esta sangrienta secuela directa, la pizzería Freddy Fazbear's Pizzeria reabre oficialmente sus puertas con nuevos animatrónicos en escena. La historia sigue de cerca a Abby, quien intenta reconectar activamente con las criaturas mecánicas. Al hacerlo, despierta sin querer un horror oculto durante décadas que está directamente vinculado a los oscuros orígenes fundacionales de la franquicia. Bajo la premisa de que "cualquiera puede sobrevivir cinco noches, pero esta vez no habrá segundas oportunidades", el peligro se multiplica de forma letal.

El elenco principal vuelve a contar con Josh Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail, sumando en esta ocasión a figuras del género como Mckenna Grace, Wayne Knight y Skeet Ulrich.

Furia | Disney+

Emmy Rossum y Scoot McNairy en Furia. Hulu / Disney+

Hulu y Disney+ estrenaron la nueva miniserie criminal creada por Elizabeth Meriwether, la guionista detrás de otros títulos exitosos como The Dopout y Morir de placer.

Esta miniserie de drama criminal y suspenso está inspirada libremente en la clásica película de intriga Black Widow (1987). El proyecto televisivo fue creado, escrito y producido de forma integral por Elizabeth Meriwether, mientras que los dos primeros episodios fueron dirigidos por el realizador Brian Kirk.

La trama sigue a Alice Black, una decidida agente del FBI y exdetective de homicidios que le pisa los talones a Catherine, una calculadora y escurridiza asesina en serie. Catherine, sobreviviente de una red de trata, se dedica a enamorar, casarse y asesinar a hombres multimillonarios como parte de su propia venganza. A medida que sus caminos se cruzan, el juego del gato y el ratón se vuelve sumamente personal, desdibujando la línea ética entre el bien y el mal.

El elenco está encabezado por Emmy Rossum y Lola Petticrew, junto a Scoot McNairy y Jake Lacy. Disney+ estrenó los 3 primeros episodios de la serie el pasado 27 de julio, seguido de un lanzamiento semanal de nuevos episodios.

El diablo viste a la moda 2 | Disney+

Foto: 20th Century Studios - Macall Polay.

Veinte años después del éxito de la primera entrega, la secuela de El diablo viste a la moda retoma la historia de Miranda Priestly y Andy Sachs, bajo la dirección de David Frankel, a partir de un guion de Aline Brosh McKenna.

Las icónicas oficinas de la revista Runway se enfrentan a una cruda realidad: la crisis global de los medios impresos y el auge absoluto de la era digital. Tras una dura cancelación pública en las redes sociales que afecta a la revista, Andy Sachs, ahora convertida en una respetada y exitosa periodista, decide regresar a Nueva York para ayudar a salvar el imperio de su formidable exjefa, Miranda Priestly. En este nuevo escenario corporativo, Miranda deberá batallar por la supervivencia financiera y publicitaria de Runway frente a su exasistente Emily Charlton, quien se ha transformado en una poderosa ejecutiva rival de la industria.

El elenco principal marca el regreso absoluto de las ganadoras del Óscar Meryl Streep y Anne Hathaway, junto a Emily Blunt, Stanley Tucci y Simone Ashley.