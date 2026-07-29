La serie oculta del streaming que mezcla romance y misterio en la Inglaterra victoriana

No todas las grandes series consiguen el reconocimiento que merecen cuando llegan al streaming. Algunas quedan opacadas por otros estrenos con más publicidad y recién con el paso del tiempo encuentran al público que las sabe apreciar. Eso ocurre con La serpiente de Essex (The Essex Serpent), una miniserie de 6 episodios disponible en Apple TV que tiene a Claire Danes y Tom Hiddleston de protagonistas.

La producción basada en la novela de Sarah Perry se estrenó en 2022, y se ambienta en la Inglaterra de fines del siglo XIX, con una historia llena de misterio, romance y un poco de suspenso.

La serpiente de Essex convierte el romance gótico en una historia profundamente humana La protagonista es Cora Seaborne, una mujer que acaba de enviudar y abandona Londres para instalarse en un pequeño pueblo de Essex. Allí comienza a investigar los rumores sobre una misteriosa criatura que, según los habitantes, habita los pantanos de la región y sería responsable de una serie de sucesos inquietantes.

Su llegada coincide con el encuentro con Will Ransome, el vicario del pueblo interpretado por Tom Hiddleston. Él representa la fe y el escepticismo frente a la superstición, mientras que Cora observa el mundo desde una mirada científica y una curiosidad inagotable.

La serpiente de Essex no solo solo funciona como romance gótico y como relato de misterio, sino que explora cómo el miedo colectivo puede influir en una comunidad y cómo las creencias pueden convertirse tanto en refugio como en una herramienta de control.