La serie oculta del streaming que mezcla romance y misterio en la Inglaterra victoriana
Con Claire Danes y Tom Hiddleston, esta serie combina romance y terror gótico en apenas seis episodios.
No todas las grandes series consiguen el reconocimiento que merecen cuando llegan al streaming. Algunas quedan opacadas por otros estrenos con más publicidad y recién con el paso del tiempo encuentran al público que las sabe apreciar. Eso ocurre con La serpiente de Essex (The Essex Serpent), una miniserie de 6 episodios disponible en Apple TV que tiene a Claire Danes y Tom Hiddleston de protagonistas.
La producción basada en la novela de Sarah Perry se estrenó en 2022, y se ambienta en la Inglaterra de fines del siglo XIX, con una historia llena de misterio, romance y un poco de suspenso.
La serpiente de Essex convierte el romance gótico en una historia profundamente humana
La protagonista es Cora Seaborne, una mujer que acaba de enviudar y abandona Londres para instalarse en un pequeño pueblo de Essex. Allí comienza a investigar los rumores sobre una misteriosa criatura que, según los habitantes, habita los pantanos de la región y sería responsable de una serie de sucesos inquietantes.
Su llegada coincide con el encuentro con Will Ransome, el vicario del pueblo interpretado por Tom Hiddleston. Él representa la fe y el escepticismo frente a la superstición, mientras que Cora observa el mundo desde una mirada científica y una curiosidad inagotable.
La serpiente de Essex no solo solo funciona como romance gótico y como relato de misterio, sino que explora cómo el miedo colectivo puede influir en una comunidad y cómo las creencias pueden convertirse tanto en refugio como en una herramienta de control.
Un dato curioso es que la propia Sarah Perry, autora de la novela original, realizó una tesis doctoral dedicada al género gótico. Algo que se percibe en la simbología y las referencias que atraviesan buena parte de la historia.
Claire Danes y Tom Hiddleston, una de las mejores duplas de Apple TV
Lo mejor que tiene la serie es la dupla protagonista conformada por Claire Danes y Tom Hiddleston. Tras el éxito de Homeland, la actriz regresó a la pantalla chica para dar vida a una mujer marcada por un matrimonio abusivo que trata de reconstruir su vida mientras descubre una libertad que nunca había conocido y que de a poco empieza a desafiar las reglas de una sociedad profundamente conservadora.
Frente a ella, Tom Hiddleston vuelve a demostrar por qué el género romántico le sienta tan bien como los grandes personajes atormentados. Similar a su papel en La cumbre escarlata de Guillermo del Toro, su interpretación como el reverendo Will Ransome transmite sensibilidad, y esa sensación de dilema constante entre el deber y el deseo.
A esto se suma un apartado visual sobresaliente. Los paisajes naturales, los pantanos en medio de la niebla y una fotografía apagada y fría que convierte cada episodio en un pequeño relato gótico.
En un catálogo de series cada vez más sobresalientes, La serpiente de Essex es una propuesta distinta. Por todo lo dicho anteriormente, sobran las razones para descubrir una de las miniseries más subestimadas que ofrece hoy la plataforma. Disponible en Apple TV, o vía suscripción adicional en Prime Video.