Adrenalina pura: la intensa serie en Netflix que no podrás dejar de ver

La intensa serie de supervivencia en alta mar que es tendencia en Netflix. Si te gustan las historias de rescate y virus, es para ti.

La serie The Last Ship en Netflix es pura adrenalina desde el primer minuto. Tienes que verla, porque combina batallas navales con una carrera contra el tiempo para salvar al mundo de un virus devastador.

Netflix: tensión continua en alta mar y tierra firme La trama sigue al buque de guerra U.S.S. Nathan James en medio de un caos global. La tripulación descubre que la población mundial ha quedado reducida tras un virus.

Dentro del barco, la doctora Scott busca voluntarios para probar su vacuna de alto riesgo. La científica enfrenta el reto de crear una cura mientras navegan sin rumbo seguro.

En tierra firme, la familia del capitán Chandler trata de sobrevivir en un país en ruinas. El colapso social muestra ciudades desiertas llenas de amenazas mortales y escasos recursos.