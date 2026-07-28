Maratón de suspenso en Netflix con esta miniserie de 6 episodios

Con solo seis episodios, "Talamasca: la orden secreta" propone una historia de vampiros, brujas y una misteriosa sociedad secreta. Disponible en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo a Talamasca: la orden secreta, una miniserie estadounidense de drama, suspenso y terror sobrenatural. La producción está basada en el universo literario de Anne Rice y amplía las historias de sus célebres novelas sobre vampiros y brujas. Con una única temporada de seis episodios, es una opción ideal para ver de un tirón.

La historia sigue a Guy Anatole, un joven abogado que descubre que posee un don fuera de lo común. Su vida cambia cuando es reclutado por la Talamasca, una antigua organización secreta dedicada a observar e investigar fenómenos sobrenaturales. A medida que avanza su entrenamiento, también deberá enfrentarse a los secretos de su propia familia y a peligros que ponen en riesgo el equilibrio entre el mundo de los humanos y el de las criaturas inmortales.

La serie combina elementos de fantasía, terror y misterio con una trama de espionaje. Además de vampiros y brujas, incorpora sociedades secretas, conspiraciones y personajes con habilidades especiales, lo que la diferencia de otras producciones del mismo universo.

NETFLIX Cada episodio tiene una duración cercana a los 50 minutos. La ficción fue creada por John Lee Hancock y forma parte del llamado Universo Inmortal, que también incluye las series Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair.

El elenco está encabezado por Nicholas Denton como Guy Anatole. Lo acompañan Celine Buckens, Maisie Richardson-Sellers, William Fichtner y Elizabeth McGovern. Además, la serie cuenta con participaciones especiales de Eric Bogosian y Jason Schwartzman.