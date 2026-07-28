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Maratón de suspenso en Netflix con esta miniserie de 6 episodios

Con solo seis episodios, "Talamasca: la orden secreta" propone una historia de vampiros, brujas y una misteriosa sociedad secreta. Disponible en Netflix.

Cynthia Garrido

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Netflix tiene en su catálogo a Talamasca: la orden secreta, una miniserie estadounidense de drama, suspenso y terror sobrenatural. La producción está basada en el universo literario de Anne Rice y amplía las historias de sus célebres novelas sobre vampiros y brujas. Con una única temporada de seis episodios, es una opción ideal para ver de un tirón.

La historia sigue a Guy Anatole, un joven abogado que descubre que posee un don fuera de lo común. Su vida cambia cuando es reclutado por la Talamasca, una antigua organización secreta dedicada a observar e investigar fenómenos sobrenaturales. A medida que avanza su entrenamiento, también deberá enfrentarse a los secretos de su propia familia y a peligros que ponen en riesgo el equilibrio entre el mundo de los humanos y el de las criaturas inmortales.

La serie combina elementos de fantasía, terror y misterio con una trama de espionaje. Además de vampiros y brujas, incorpora sociedades secretas, conspiraciones y personajes con habilidades especiales, lo que la diferencia de otras producciones del mismo universo.

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Cada episodio tiene una duración cercana a los 50 minutos. La ficción fue creada por John Lee Hancock y forma parte del llamado Universo Inmortal, que también incluye las series Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair.

El elenco está encabezado por Nicholas Denton como Guy Anatole. Lo acompañan Celine Buckens, Maisie Richardson-Sellers, William Fichtner y Elizabeth McGovern. Además, la serie cuenta con participaciones especiales de Eric Bogosian y Jason Schwartzman.

Con una historia que mezcla investigación, criaturas sobrenaturales y secretos familiares, Talamasca: la orden secreta apunta a los fanáticos del terror y la fantasía. Su formato breve y su conexión con el universo creado por Anne Rice la convierten en una propuesta atractiva para quienes buscan una maratón de suspenso en Netflix.

Aquí el tráiler de la miniserie disponible en Netflix

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