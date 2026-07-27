Una película perturbadora de Netflix que no podrás dejar de ver
Si buscas una experiencia intensa y dura, esta película es una opción en Netflix es perfecta para tu noche.
El diablo a todas horas es un thriller psicológico inquietante en Netflix que debes ver hasta el final por su sorpresivo e impactante desenlace. La trama de la película atrapa desde la primera escena y te mantiene en vilo.
Una historia oscura con un elenco estelar
La película sigue la vida de varios personajes marcados por el trauma y la obsesión en un pequeño pueblo. Sus destinos se cruzan trágicamente debido al fanatismo religioso y los secretos oscuros.
Tom Holland y Robert Pattinson encabezan un reparto lleno de estrellas en papeles muy complejos. Las interpretaciones logran transmitir la angustia y el conflicto interno de cada figura en la pantalla.
La producción está basada en la famosa novela del escritor Donald Ray Pollock con gran fidelidad. La voz del autor acompaña el relato como narrador para dar fuerza al desarrollo de los hechos.