Una película perturbadora de Netflix que no podrás dejar de ver

Si buscas una experiencia intensa y dura, esta película es una opción en Netflix es perfecta para tu noche.

El diablo a todas horas es un thriller psicológico inquietante en Netflix que debes ver hasta el final por su sorpresivo e impactante desenlace. La trama de la película atrapa desde la primera escena y te mantiene en vilo.

Una historia oscura con un elenco estelar La película sigue la vida de varios personajes marcados por el trauma y la obsesión en un pequeño pueblo. Sus destinos se cruzan trágicamente debido al fanatismo religioso y los secretos oscuros.

Tom Holland y Robert Pattinson encabezan un reparto lleno de estrellas en papeles muy complejos. Las interpretaciones logran transmitir la angustia y el conflicto interno de cada figura en la pantalla.