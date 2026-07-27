Netflix: la serie española que explota de reproducciones en la plataforma

Las producciones españolas continúan cosechando éxitos en el catálogo de Netflix . "Perdiendo el juicio" , logró posicionarse rápidamente como una serie destacada. La primera temporada es todo un éxito en la plataforma. En total, la producción tiene diez capítulos.

La historia se nutre del clásico formato estadounidense de dramas judiciales, sumando guiños a relatos sobre trastornos obsesivo-compulsivos como los vistos en cine con El aviador o Toc Toc, logrando una propuesta eficaz orientada al puro entretenimiento.

“Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en una pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama sigue los pasos de Amanda, una abogada de alto perfil cuya reputación se desmorona en pleno tribunal cuando un severo brote de TOC, desencadenado por un trauma personal, interrumpe una audiencia clave. La protagonista no tiene más opción que reiniciar su carrera desde abajo, integrándose a un bufete venido a menos y lejos del prestigio al que estaba acostumbrada.

La actriz Elena Rivera (Sequía, Los herederos de la tierra) se pone en la piel de la protagonista, Amanda Torres. Su interpretación ha sido destacada por lograr un equilibrio preciso al abordar el trastorno de su personaje sin caer en la caricatura.

Si bien la serie no busca reinventar el género y apoya gran parte de su ritmo en estructuras tradicionales, los especialistas destacan su capacidad para enganchar al espectador.

Un análisis de la publicación Vanitatis señala que la producción apela a recursos clásicos, como el uso constante de banda sonora para marcar el tono emocional, dejando en claro desde el inicio que su objetivo es entretener sin complejas pretensiones.

Sin embargo, valoran el trabajo de Rivera al sostener el peso dramático de la historia, perfilando a la serie como uno de los "placeres culposos" más efectivos de la temporada.