Esta es la frecuencia ideal para regar las plantas de interior en invierno

Con la llegada del invierno , uno de los errores más frecuentes en los hogares es mantener la misma rutina de riego que durante la primavera o guiarse por un esquema fijo de días. Los expertos en jardinería coinciden en que esta práctica suele ser fatal para las plantas .

Durante los meses más fríos, la mayoría de las plantas ingresa en un período de reposo vegetativo o desacelera notablemente su crecimiento. Al haber menor evaporación y mantenerse la humedad retenida por más tiempo dentro de la maceta, los riegos frecuentes terminan por asfixiar las raíces, pudriéndolas y favoreciendo el desarrollo de hongos dañinos.

Para evitar el encharcamiento, los especialistas sugieren un método efectivo antes de agarrar la regadera: introducir un dedo unos dos o tres centímetros en la tierra. Si el sustrato se siente húmedo o sale adherido a la piel, aún no es momento de regar. Si, por el contrario, la tierra sale completamente seca y suelta, la planta está lista para recibir agua.

Aunque la calefacción del hogar puede alterar los tiempos de secado, existen parámetros de referencia para algunas de las plantas más comunes en las casas.

En el caso de la lengua de suegra, se trata de una de las variedades más resistentes a la sequía . En época de frío, bastará con regarla cada 15 a 20 días, e incluso se puede espaciar aún más el riego si la tierra conserva algo de humedad.

Mientras que el potus requiere un ambiente ligeramente más húmedo que otras especies, en invierno también reduce su demanda. Generalmente basta con aportar agua cada 10 a 15 días.

En tercer lugar, la monstera agradece un aporte de agua moderado durante la temporada fría, situándose en un promedio de 10 a 15 días entre riegos. En su caso, es clave vigilar que la maceta cuente con un drenaje fluido para evitar acumulaciones en el fondo.

Para garantizar la salud de las plantas durante la temporada invernal, conviene aplicar la hidratación en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más amables.