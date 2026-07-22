Plantas: los secretos guardados para cuidar tu Monstera y Calathea

Tus plantas necesitan atención clara. Conocer sus exigencias básicas garantiza un follaje verde y lleno de vida en casa . Estos trucos sencillos son para mantener a tu monstera y calathea .

La Monstera requiere luz indirecta pero muy brillante para desarrollar sus agujeros naturales . Si permanece en un rincón oscuro, sus hojas nacen pequeñas y cerradas.

El riego de la Monstera exige dejar secar la tierra entre cada toma de agua. La acumulación de humedad en la maceta pudre las raíces con rapidez.

Limpiar el polvo de sus hojas gigantes ayuda a la absorción de luz. Usa un paño húmedo con agua tibia una vez por semana.

La Calathea exige un ambiente fresco y con alta humedad en el aire. Sus bordes se vuelven marrones cuando el espacio seco daña sus puntas.

Nunca uses agua del grifo recién salida para regar tu Calathea sensible. El cloro y la sal residual manchan su follaje de forma permanente.

Agrupa ambas especies en el mismo rincón para crear un microclima húmedo. Este hábito sencillo simula el ambiente de la selva y estimula su crecimiento.