Plantas: los secretos clave para lograr una una monstera con hojas gigantes

La Monstera deliciosa se ha consolidado como una de las plantas indiscutidas de la decoración de interiores. Sin embargo, lograr que sus hojas alcancen un tamaño espectacular y luzcan sanas exige otros cuidados ir más allá del riego básico.

Para potenciar el crecimiento y la aparición de los característicos fenestramientos (agujeros) en sus hojas, los expertos en jardinería recomiendan aplicar algunas pautas.

La planta requiere iluminación abundante, pero filtrada. La exposición directa al sol quema sus hojas, mientras que la penumbra inhibe la formación de cortes y disminuye el tamaño del follaje.

Además, el sustrato debe secarse en la superficie antes de volver a regar . El anegamiento pudre las raíces con facilidad, mientras que la sequía prolongada frena su evolución. Al ser una especie tropical, agradece las pulverizaciones o el uso de humidificadores. Durante la primavera y el verano, conviene nutrirla cada dos semanas con fertilizante líquido para plantas verdes.

Se aconseja usar una mezcla porosa, rica en materia orgánica y con excelente drenaje. Si las raíces asoman por la base, es momento de trasplantar a un contenedor un poco más grande.

Una de las plantas favoritas de interior. Foto: Shutterstock

También se recomienda colocar una estaca o tutor de musgo es fundamental. Como planta trepadora, al sentirse sujetada, imita su hábitat natural y desarrolla hojas considerablemente más grandes.

En cuanto a la higiene del follaje, pasar un paño húmedo para retirar el polvo acumulado mejora la fotosíntesis. Asimismo, es aconsejable podar las hojas amarillas o secas para redirigir la energía hacia brotes nuevos.

¿Dónde ubicarla?

La ubicación es estratégica para asegurar un crecimiento simétrico y vigoroso. Los espacios más idóneos son junto a la ventanas orientadas al este o norte donde reciba claridad sin sufrir la radiación solar directa.

También en ambientes luminosos que le permitan extender sus ramificaciones con comodidad y en estudios u oficinas con luz natural.