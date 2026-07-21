Descubrimiento: decenas de plantas pueden vivir en apenas un palmo de tierra

Investigadores españoles realizaron el descubrimiento de que es posible que decenas de plantas convivan en un solo palmo de tierra.

Un estudio del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos (IICG-URJC) reveló un descubrimiento sorprendente: cómo es posible que decenas de plantas diferentes puedan convivir en un solo palmo de tierra. El análisis se basó en el comportamiento de distintas comunidades vegetales.

La investigación, basada en el seguimiento detallado de más de 45.000 pequeñas plantas y publicada en la revista New Phytologist, descarta la visión tradicional de que las comunidades vegetales son estáticas, es decir, que permanecen prácticamente inalteradas con el paso del tiempo.

Con este trabajo, el IICG-URJC ha demostrado que el clima, la edad de la planta y la integridad del suelo cambian constantemente las reglas del juego. Para llevar a cabo el estudio el equipo midió rasgos clave de las plantas como el tamaño de sus semillas o el grosor de sus hojas, y comparó cómo se distribuían sobre el terreno durante dos años con climas opuestos: uno seco y otro lluvioso.

El descubrimiento en las plantas Los resultados revelaron que las plantas con características similares tienden a agruparse en los mismos vecindarios porque comparten afinidades por el terreno. Sin embargo, el clima altera por completo el mapa: cuando llega un año lluvioso, el efecto se intensifica.

Esto se debe a que, al disponer de más agua, obliga a las plantas con estrategias similares a concentrarse juntas en los puntos más favorables. Este descubrimiento demuestra que el clima refleja quién se lleva bien con quién.