Ni una vez por semana ni todos los días: cada cuánto regar las plantas en invierno

El invierno obliga a cambiar la forma de regar las plantas. Especialistas en jardinería recomiendan espaciar el agua para proteger las raíces.

Con la llegada del invierno, uno de los errores más comunes es regar las plantas igual que durante el verano. Las bajas temperaturas hacen que las plantas reduzcan su crecimiento y consuman mucha menos agua, por lo que un exceso de humedad puede resultar más perjudicial que la falta de riego.

Cada cuánto regar las plantas, según especialistas en jardinería En jardinería no existe una regla única para el riego durante el invierno. La frecuencia depende de factores como la especie, el tamaño de la maceta, la exposición a la luz y la temperatura del ambiente. En líneas generales, las plantas de interior suelen necesitar agua cada 10 o 15 días, ya que durante esta estación disminuyen su crecimiento y consumen menos humedad.

Los especialistas recomiendan no guiarse únicamente por el calendario. Antes de volver a regar, lo ideal es introducir un dedo unos dos o tres centímetros en el sustrato: si la tierra todavía está húmeda, conviene esperar algunos días más.

En las plantas de exterior ocurre algo similar. Las lluvias, las bajas temperaturas y la menor evaporación hacen que el suelo conserve la humedad por más tiempo, por lo que los riegos suelen espaciarse para evitar el exceso de agua y la pudrición de las raíces.

En invierno, el riego excesivo puede dañar las plantas. La jardinería recomienda adaptar la frecuencia según la estación. Foto: Shutterstock Otros cuidados importantes durante el invierno Además de espaciar los riegos, existen otros hábitos que ayudan a mantener las plantas saludables durante los meses fríos: