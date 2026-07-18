Furor en Netflix: las dos desopilantes series de estreno que te van a hacer llorar de risa

Las comedias de Netflix se consolidan este mes como el gran refugio para quienes buscan descomprimir con humor inteligente, ácido y sumamente efectivo. Dos de las grandes novedades del momento demuestran que la risa es la mejor herramienta para desarmar mundos que se autoperciben como serios y respetables.

‍El Halcón: la serie sobre rivalidades y egos Esta producción sigue los pasos de Lonnie Hawkins, un veterano y sumamente egocéntrico jugador de golf profesional que se resiste a aceptar que sus años de gloria en el deporte ya quedaron atrás. Decidido a revivir su época dorada a como dé lugar, Lonnie se propone ganar un último torneo de golf. Sin embargo, el conflicto comienza cuando su propio hijo emerge en el circuito como la nueva y brillante estrella dispuesta a eclipsarlo.

La serie construye un escenario hilarante de rivalidad, donde el orgullo familiar y la obsesión ciega por el éxito chocan con fuerza tanto dentro como fuera de la cancha. Los críticos la recomiendan ampliamente no solo porque marca el regreso a la pantalla del brillante Will Ferrell, sino porque funciona como una sátira de un deporte tradicionalmente visto como serio y acartonado.

No te pierdas el tráiler de la serie El complejo de apartamentos: juntas de vecinos, codicia y un robo delirante Por su parte, El complejo de apartamentos se presenta como una de las novedades más frescas del mes de julio. La trama gira en torno a un gánster desesperado por conseguir una enorme suma de dinero en tiempo récord. Para lograrlo, diseña un plan tan audaz como insólito: robar el millonario fondo de reserva de mantenimiento de un exclusivo y lujoso edificio residencial.

Los especialistas en televisión elogian esta propuesta por su brillante habilidad para fusionar el subgénero de "atracos" con las clásicas, absurdas y mezquinas disputas de las juntas de vecinos de clase alta. A través de un humor punzante, la serie se burla abiertamente de los sectores más privilegiados de la sociedad, mostrando con ironía cómo las personas que aparentan ser las más respetables y correctas a menudo ocultan los peores secretos y delitos.